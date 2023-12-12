Медведев о том, проведет ли СКА прощальный матч Ковальчука: «Не думал еще об этом, но задумаемся. Вдруг он будет долго играть, как Ягр»

Теги СКА Спартак Яромир Ягр Илья Ковальчук Александр Медведев КХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Медведев высказался о проведении СКА прощального матча Ильи Ковальчука.

Ковальчук в составе СКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. 6 декабря 40-летний форвард подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона.

– Ковальчук выиграл со СКА два Кубка Гагарина. Есть ли шанс, что он проведет прощальный матч в Санкт-Петербурге?

– Почему нет? То, что он перешел в «Спартак»? Илья оттуда вышел, там начинал.

– СКА готов проводить Ковальчука?

– Не думал еще об этом, но задумаемся. Вдруг он будет долго играть, как Яромир Ягр, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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2 комментария
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Прощальный матч Ковальчука должен быть в Москве на арене Мегаспорт.
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