Медведев о том, проведет ли СКА прощальный матч Ковальчука: «Не думал еще об этом, но задумаемся. Вдруг он будет долго играть, как Ягр»
Александр Медведев высказался о проведении СКА прощального матча Ильи Ковальчука.
Ковальчук в составе СКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. 6 декабря 40-летний форвард подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона.
– Ковальчук выиграл со СКА два Кубка Гагарина. Есть ли шанс, что он проведет прощальный матч в Санкт-Петербурге?
– Почему нет? То, что он перешел в «Спартак»? Илья оттуда вышел, там начинал.
– СКА готов проводить Ковальчука?
– Не думал еще об этом, но задумаемся. Вдруг он будет долго играть, как Яромир Ягр, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.