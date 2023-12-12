Губернатор Пермского края о «Молоте»: «Если задумаемся о КХЛ, нужно будет серьезно все просчитать. Пока не готов объявить, что у нас есть планы на вступление в лигу»

Губернатор Пермского края высказался о возможном вступлении «Молота» в КХЛ.

«Не хочется давать болельщикам ложных обещаний. Мы должны сосредоточиться на создании инфраструктуры. В этом году мы начали строительство восьми крытых катков.

Наша мечта – построить в Перми новый хоккейный дворец. Хочется, чтобы в ближайшее время мы приступили к строительству.

Появится инфраструктура, четкая работа с молодыми игроками – можно будет думать о спонсорах.

Если мы задумаемся о КХЛ, нужно будет серьезно все просчитать. Пока я не готов объявить, что у нас есть планы на вступление в », – сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Молот» занимает второе место в таблице Olimpbet ВХЛ с 54 очками в 34 матчах регулярного чемпионата.