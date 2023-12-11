Врану не поместили на драфт отказов вопреки слухам. Форвард «Сент-Луиса» доступен для обмена

Теги возможные переходы Сент-Луис НХЛ Якуб Врана Хоккей

«Сент-Луис» может обменять Якуба Врану.

Чешский нападающий не был помещен на драфт отказов, несмотря на то, что такую информацию опубликовал журналист Джереми Рутерфорд, который специализируется на работе с «Сент-Луисом».

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что Якуб Врана доступен для обмена.

Нападающий набрал 6 (2+4) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

Соглашение Враны с кэпхитом 5,25 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего чемпионата.

2 комментария
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Слишком ограниченный, временами бестолковый игрок. Ничего кроме скорости нет
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Очередное доказательство что наркота и профессиональный спорт не совместимы. Остаётся только удивляться на сколько Тео Флер был талантливым игроком что даже с наркозависимость показывал настолько высокий уровень хоккея.
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