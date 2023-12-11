Врану не поместили на драфт отказов вопреки слухам. Форвард «Сент-Луиса» доступен для обмена

«Сент-Луис» может обменять Якуба Врану.

Чешский нападающий не был помещен на драфт отказов, несмотря на то, что такую информацию опубликовал журналист Джереми Рутерфорд, который специализируется на работе с « ».

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что доступен для обмена.

Нападающий набрал 6 (2+4) очков в 19 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.

Соглашение Враны с кэпхитом 5,25 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего чемпионата.