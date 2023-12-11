Сорокин не пользуется соцсетями: «Удаляю инстаграм каждый сезон – сейчас, думаю, окончательно. Чтобы не было лишнего шума. Это тоже привычка – листать ленту»
Илья Сорокин объяснил решение отказаться от социальных сетей.
– В прессе всегда много внимания уделяется шатаутам, выделяют вратарей, когда они отразили больше 40 бросков. Вы на это тоже обращаете внимание?
– Честно, вообще не читаю прессу.
Вы сейчас мне об этом сказали, а так вообще такая информация до меня не доходит. Я живу в информационном вакууме. Мне так комфортнее. Зачем лишний шум?
– Был ли период, когда вы читали прессу?
– Конечно. Это было в ЦСКА, даже комментарии читал. Потом в один момент понял, что это не надо, это лишние переживания. Похвала тоже иногда может негативно сказаться.
– Какой-то фидбек от болельщиков «Айлендерс» получаете?
– Если только после игр меня останавливают, просят автограф, фото. Негатива никогда нет.
– А в инстаграме?
– Я удалил. Еще летом удалил. Я в принципе на каждый сезон его удаляю, но сейчас, думаю, окончательно. Чтобы не было лишнего шума. Сейчас никакими соцсетями не пользуюсь.
– Сложно было отказаться?
– В первое время да. Это ведь тоже привычка – листать ленту. Но у меня остался ютуб, есть шортс. Там то же самое. Но хоть никто гневные комментарии не пишет.
– Что смотрите на ютубе?
– Да все, что есть. Бесплатные сериалы.
Сейчас про космос смотрел, но это перед сном – очень скучно, начинаешь сразу засыпать. Своего рода медитация: включаешь что-то научное, и в сон тянет, – сказал вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.