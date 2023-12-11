Сорокин не пользуется соцсетями: «Удаляю инстаграм каждый сезон – сейчас, думаю, окончательно. Чтобы не было лишнего шума. Это тоже привычка – листать ленту»

Илья Сорокин объяснил решение отказаться от социальных сетей.

– В прессе всегда много внимания уделяется шатаутам, выделяют вратарей, когда они отразили больше 40 бросков. Вы на это тоже обращаете внимание?

– Честно, вообще не читаю прессу.

Вы сейчас мне об этом сказали, а так вообще такая информация до меня не доходит. Я живу в информационном вакууме. Мне так комфортнее. Зачем лишний шум?

– Был ли период, когда вы читали прессу?

– Конечно. Это было в ЦСКА, даже комментарии читал. Потом в один момент понял, что это не надо, это лишние переживания. Похвала тоже иногда может негативно сказаться.

– Какой-то фидбек от болельщиков «Айлендерс» получаете?

– Если только после игр меня останавливают, просят автограф, фото. Негатива никогда нет.

– А в инстаграме?

– Я удалил. Еще летом удалил. Я в принципе на каждый сезон его удаляю, но сейчас, думаю, окончательно. Чтобы не было лишнего шума. Сейчас никакими соцсетями не пользуюсь.

– Сложно было отказаться?

– В первое время да. Это ведь тоже привычка – листать ленту. Но у меня остался ютуб, есть шортс. Там то же самое. Но хоть никто гневные комментарии не пишет.

– Что смотрите на ютубе?

– Да все, что есть. Бесплатные сериалы.

Сейчас про космос смотрел, но это перед сном – очень скучно, начинаешь сразу засыпать. Своего рода медитация: включаешь что-то научное, и в сон тянет, – сказал вратарь « » .