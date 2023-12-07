Миннесота – Ванкувер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 16 декабря
В субботу, 16 декабря, сыграют Миннесота и Ванкувер в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Xcel Energy Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Миннесота – Ванкувер
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.