Атанасов забил победный гол «Металлургу» в меньшинстве, набрав очки в 9-м матче подряд. У форварда «Торпедо» 38 баллов в 39 играх сезона

Теги Металлург Мг Торпедо видео КХЛ Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов набрал очки в девятом матче подряд.

«Торпедо» уступало 0:2, но одержало волевую победу над «Металлургом» (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Автором победной шайбы стал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов, отличившийся на 53-й минуте в третьем периоде при игре в меньшинстве.

21-летний форвард продлил результативную серию до девяти игр, в рамках которой набрал 12 (6+6) очков.

В общей сложности Атанасов записал в свой актив 38 (19+19) баллов в 39 играх регулярного чемпионата.

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ананас топ!!!💪🍍
+20
-2
+18
Вася просто божит в этом сезоне! Профессор растит мастера! Молодец! И Вася и Профессор 👍
+16
0
+16
Боец ,технарь забивной и в целом молодчик ! Чего ещё можно сказать про Василия - красавец !
+12
0
+12
наказал
+9
0
+9
Вася красавец! Разобрался и с защитниками и с вратарём.
+3
0
+3
Вася красавчик! Не отбросился,попер один на троих и обманул всех! Респект от болел. Команде отдыхать и готовится ко второй половине сезона. Ананасика и Летунова увидим на Матче Звёзд!!!
+2
0
+2
Хорош. Молодец.
0
0
0
Ну машина прям!
0
0
0
К новому году Ананасы особенно в цене)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий