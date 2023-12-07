Атанасов забил победный гол «Металлургу» в меньшинстве, набрав очки в 9-м матче подряд. У форварда «Торпедо» 38 баллов в 39 играх сезона

Василий Атанасов набрал очки в девятом матче подряд.

«Торпедо» уступало 0:2, но одержало волевую победу над « » (3:2) в игре Фонбет чемпионата .

Автором победной шайбы стал нападающий « » , отличившийся на 53-й минуте в третьем периоде при игре в меньшинстве.

21-летний форвард продлил результативную серию до девяти игр, в рамках которой набрал 12 (6+6) очков.

В общей сложности Атанасов записал в свой актив 38 (19+19) баллов в 39 играх регулярного чемпионата.