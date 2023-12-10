Юрзинов против увеличения лимита: «Непонятно, почему КХЛ постоянно об этом говорит. Это бессмысленно и не идет нашему хоккею на пользу»

Теги Алексей Морозов Владимир Юрзинов КХЛ лимит на легионеров Хоккей

Владимир Юрзинов считает, что КХЛ не стоит рассуждать об увеличении лимита.

– Меня удручает, что в ходе такого сезона КХЛ у нас столько внимания уделяется абсолютно второстепенному вопросу, как смягчение лимита на иностранцев.

– Почему?

– В условиях, когда почти все европейцы в силу известных причин не едут в наш чемпионат, лимит на легионеров – вопрос не самый актуальный. Хотя бы потому, что многие клубы с трудом нашли на трансферном рынке трех легионеров. А квоты в пять иностранцев будет крайне тяжело заполнить.

Мне непонятно, почему КХЛ постоянно говорит об этом лимите. У лиги в нынешних условиях столько плюсов, в ней появляется столько талантивой молодежи, столько великолепных арен, наш хоккей в целом растет! Вот о чем надо говорить, а не сваливаться в пустые разговоры об иностранцах.

– Вы за лимит в три легионера или в пять?

– Мне нравится лимит в три легионера, он более выгоден для развития нашего хоккея, молодежи. В конце концов наше государство вкладывает большие деньги в воспитание молодых хоккеистов. И это нерентабельно, когда они сидят на лавочке и наблюдают за тем, как второсортные легионеры получают их игровое время.

Для меня загадка, почему первые лица КХЛ говорят о прежнем лимите и нахваливают иностранцев. В нынешней ситуации это бессмысленно и не идет нашему хоккею на пользу, – сказал бывший тренер сборной СССР.

Морозов о возвращении лимита в 5 легионеров: «Иностранцы делают игры зрелищнее, лидируют по разным показателям. Будем обсуждать. Минспорт готов сесть за стол переговоров»

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5 комментариев
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Деревянные Ветераны

К сожалению быть Великими Игроками далеко не означает быть Хорошими организаторами в Хоккее

Третьяк прекрасный пример
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+5
Расскажите, как второсортные легионеры могут задвинуть нашу суперталантливую молодежь?
+4
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+4
Легионеры поднимают средний уровень и увеличивают конкуренцию, что благотворно влияет на рост игроков.
Талантливой молодежи на все клубы не хватает - Питер пачками сгребает, многие за океан едут. Так что много мест получают не самые одаренные ребята, уровень которых ВХЛ.
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Лимит это фигня, вот надо ограничить заявку, чтобы топ-клубы не мариновали хороших игроков
+3
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Кто говорит подобное -либо человек в возрасте, либо враг хоккея!
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