Юрзинов против увеличения лимита: «Непонятно, почему КХЛ постоянно об этом говорит. Это бессмысленно и не идет нашему хоккею на пользу»

Владимир Юрзинов считает, что КХЛ не стоит рассуждать об увеличении лимита.

– Меня удручает, что в ходе такого сезона КХЛ у нас столько внимания уделяется абсолютно второстепенному вопросу, как смягчение лимита на иностранцев.

– Почему?

– В условиях, когда почти все европейцы в силу известных причин не едут в наш чемпионат, лимит на легионеров – вопрос не самый актуальный. Хотя бы потому, что многие клубы с трудом нашли на трансферном рынке трех легионеров. А квоты в пять иностранцев будет крайне тяжело заполнить.

Мне непонятно, почему КХЛ постоянно говорит об этом лимите. У лиги в нынешних условиях столько плюсов, в ней появляется столько талантивой молодежи, столько великолепных арен, наш хоккей в целом растет! Вот о чем надо говорить, а не сваливаться в пустые разговоры об иностранцах.

– Вы за лимит в три легионера или в пять?

– Мне нравится лимит в три легионера, он более выгоден для развития нашего хоккея, молодежи. В конце концов наше государство вкладывает большие деньги в воспитание молодых хоккеистов. И это нерентабельно, когда они сидят на лавочке и наблюдают за тем, как второсортные легионеры получают их игровое время.

Для меня загадка, почему первые лица КХЛ говорят о прежнем лимите и нахваливают иностранцев. В нынешней ситуации это бессмысленно и не идет нашему хоккею на пользу, – сказал бывший тренер сборной СССР.

Морозов о возвращении лимита в 5 легионеров: «Иностранцы делают игры зрелищнее, лидируют по разным показателям. Будем обсуждать. Минспорт готов сесть за стол переговоров»