Вратарь «Коламбуса» Гривс одержал 1-ю победу в НХЛ, отразив 41 из 43 бросков «Сент-Луиса». У него 87 сэйвов в первых 2 играх – рекорд лиги
Вратарь «Коламбуса» Джет Гривс одержал 1-ю победу в НХЛ.
22-летний канадец отразил 41 бросок из 43 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2) и был признан 2-й звездой.
Этот матч стал для Гривса вторым за карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне он сыграл против «Торонто» (2:4), отразив 46 бросков из 49.
В общей сложности в первых двух матчах Джет отразил 87 бросков. Это новый рекорд лиги для вратарей-дебютантов.
Предыдущее достижение было на счету Кена Реггета (1983 год, «Торонто», 86 сэйвов в 2 первых играх в лиге). Отметим, что учет бросков был внедрен в сезоне-1955/56.