ФХР не против продления сезона КХЛ до мая: «При этом мы должны быть в любой момент готовы к возвращению»

ФХР может поддержать продление чемпионата КХЛ.

Ранее появилась информация, что КХЛ может изменить сроки проведения чемпионата.

Проект изменения структуры календаря подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.

«Если мы понимаем, что не едем на чемпионат мира, нет международных соревнований, нет ничего страшного в том, чтобы играть в мае.

При этом мы должны быть в любой момент готовы к возвращению.

Еще в ковидный год мы говорили, что это хорошая идея», – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.