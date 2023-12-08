ФХР не против продления сезона КХЛ до мая: «При этом мы должны быть в любой момент готовы к возвращению»

Теги ФХР КХЛ Дмитрий Курбатов Матч ТВ Хоккей

ФХР может поддержать продление чемпионата КХЛ.

Ранее появилась информация, что КХЛ может изменить сроки проведения чемпионата.

Проект изменения структуры календаря подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.

«Если мы понимаем, что не едем на чемпионат мира, нет международных соревнований, нет ничего страшного в том, чтобы играть в мае.

При этом мы должны быть в любой момент готовы к возвращению.

Еще в ковидный год мы говорили, что это хорошая идея», – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даже, когда нас вернут на ЧМ, мы будем ждать игроков из НХЛ. Нужно играть весь май при любых раскладах!
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий