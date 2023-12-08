Константин Меньшиков: «В тренерском корпусе КХЛ – смена поколений. Много дерзких специалистов появилось. Ротенберг – один из них»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Константин Меньшиков прокомментировал игру СКА в сезоне КХЛ.

Команда находится на пятом месте в таблице Западной конференции.

– На то место, какое занимает команда, она и наиграла. На старте сезона мы видели провал. Мало что получалось.

Потом стало все лучше и лучше. Видно, что СКА прогрессирует. Так про многие команды КХЛ можно сказать, что радует.

Хотя признанные лидеры буксуют – и ЦСКА, и «Ак Барс». В казанском клубе вообще, говорят, проблемы: группировки, конфликты.

Казалось бы, там такой опытный тренер – Зинэтула Билялетдинов, но не справляется.

В тренерском корпусе КХЛ сейчас – смена поколений. Много молодых дерзких специалистов появилось в КХЛ. Роман Ротенберг, тренер СКА – один из них.

– Победа над «Трактором», которую СКА одержал в четверг, – стала для него 100-й на посту наставника армейского клуба.

– Это веха, что бы там ни говорили. У СКА есть проблемы, Ротенберг сам об этом говорит.

В то же время у команды – огромный потенциал, она прибавляет на глазах. СКА собирает полные трибуны, играет в зрелищный хоккей.

И лидеры появились, чего раньше не хватало – защитник Никишин, форварды Гальченюк, Алистров. На перспективы армейцев смотрю с оптимизмом, – сказал бывший игрок СКА Константин Меньшиков.

10 комментариев
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надо было сделать символом КХЛ лицо ротенбергина
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Дерзко нарциссирует этот Ротенберг!
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как уж без ротнбергина не как
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Дерзкий бггг. Красиво Меньшиков работает, виртуозно владеет всеми приемами. В следующий раз скажет , что превзошел Тихонова с Юрзиновым . Сейчас посмотрим , как дерзкий будет выкручиваться с контрактами , которые были на понижение и с выплатой в следующем году. Заодно кинул говнеца на Билялетдинова - не справляется . Ну тебе из Питера виднее , какие в Ак Барсе группировки .
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ну так 100 прбед же.Ттеперь каждый должен позвалить. Как одному тут медальки вешают другому хвалу выдают.
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Героический, стойкий, отважный специалист.
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Очередной лизун обозначился . Когда же они успокоятся и на какие подачки надеются ? Свежая кровь в КХЛ это Ларионов и Браташ , но ни как не мажорик со своей системой , окружённый кучей консультантов и имеющий доступ к любым махинациям с потолком и мощным админ ресурсом. Доколе мы будем терпеть этот подхалимаж и подмену понятий?
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так и запишем: дерзкий ротан
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очередной подхлимажик
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Ответ IVAN-67
Очередной лизун обозначился . Когда же они успокоятся и на какие подачки надеются ? Свежая кровь в КХЛ это Ларионов и Браташ , но ни как не мажорик со своей системой , окружённый кучей консультантов и имеющий доступ к любым махинациям с потолком и мощным админ ресурсом. Доколе мы будем терпеть этот подхалимаж и подмену понятий?
СКА точно прогрессирует!
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