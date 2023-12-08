Константин Меньшиков: «В тренерском корпусе КХЛ – смена поколений. Много дерзких специалистов появилось. Ротенберг – один из них»

Константин Меньшиков прокомментировал игру СКА в сезоне КХЛ.

Команда находится на пятом месте в таблице Западной конференции.

– На то место, какое занимает команда, она и наиграла. На старте сезона мы видели провал. Мало что получалось.

Потом стало все лучше и лучше. Видно, что СКА прогрессирует. Так про многие команды можно сказать, что радует.

Хотя признанные лидеры буксуют – и ЦСКА, и « ». В казанском клубе вообще, говорят, проблемы: группировки, конфликты.

Казалось бы, там такой опытный тренер – Зинэтула Билялетдинов, но не справляется.

В тренерском корпусе КХЛ сейчас – смена поколений. Много молодых дерзких специалистов появилось в КХЛ. , тренер СКА – один из них.

– Победа над «Трактором», которую СКА одержал в четверг, – стала для него 100-й на посту наставника армейского клуба.

– Это веха, что бы там ни говорили. У СКА есть проблемы, Ротенберг сам об этом говорит.

В то же время у команды – огромный потенциал, она прибавляет на глазах. СКА собирает полные трибуны, играет в зрелищный хоккей.

И лидеры появились, чего раньше не хватало – защитник Никишин, форварды Гальченюк, Алистров. На перспективы армейцев смотрю с оптимизмом, – сказал бывший игрок СКА Константин Меньшиков.