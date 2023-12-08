7 клубов КХЛ привлекают бюджетные деньги для расходов: «Проводится работа по привлечению спонсоров для замещения»

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Семь клубов КХЛ используют региональные бюджеты для покрытия расходов.

КХЛ по итогам совещания руководителей клубов рассказала о бюджетах команд.

«Лига отмечает прирост собственных коммерческих доходов у всех клубов.

В первую очередь это связано с получением возможности с сезона-2022/2023 привлекать букмекерские компании в качестве партнеров, формированием и разработкой среднесрочных коммерческих стратегий, а также снятием ковидных ограничений.

Другой стратегической задачей остается постепенный отказ клубов КХЛ от бюджетного финансирования.

В сезоне-2023/2024 семь клубов в разных объемах привлекают для покрытия расходов региональные бюджеты. Проводится работа по привлечению компаний спонсоров для замещения такого финансирования. 

В целях повышения спортивной конкуренции за счет сближения финансовых возможностей команд с этого сезона был сокращен ряд льгот по потолку заработных плат и после «годовой приостановки» продолжено поднятие минимального размера пола заработных плат.

Это обеспечило не только сближение бюджетов, но и рост совокупного объема расходов всех клубов на оплату труда на 13%, что компенсирует инфляционные и курсовые колебания», – поделились информацией лига.

4 комментария
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ЦСКА и СКА как я понимаю не входят в этот список ибо у нас Роснефть и Газпром же частники и там бабло лично Сечина и Миллера, которое они своим трудом добывают на нефте и газовых месторождениях 🙄😂
Из тех кто на бюджетных деньгах это Трактор, хотя с этого сезона вроде финансирование уменьшили, (раньше по лярду брали ) а сейчас и спонсоров много и дорогая атрибутика и билеты в цене выросли. Ещё думаю Салават, Амур, Адмирал 100%. Остальные кто надо думать
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Ответ Мадина Уйгурова
ЦСКА и СКА как я понимаю не входят в этот список ибо у нас Роснефть и Газпром же частники и там бабло лично Сечина и Миллера, которое они своим трудом добывают на нефте и газовых месторождениях 🙄😂 Из тех кто на бюджетных деньгах это Трактор, хотя с этого сезона вроде финансирование уменьшили, (раньше по лярду брали ) а сейчас и спонсоров много и дорогая атрибутика и билеты в цене выросли. Ещё думаю Салават, Амур, Адмирал 100%. Остальные кто надо думать
Сибирь же) Торпедо тоже от области какую-то копейку получали, но как сейчас хз
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