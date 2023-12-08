7 клубов КХЛ привлекают бюджетные деньги для расходов: «Проводится работа по привлечению спонсоров для замещения»

Семь клубов КХЛ используют региональные бюджеты для покрытия расходов.

КХЛ по итогам совещания руководителей клубов рассказала о бюджетах команд.

«Лига отмечает прирост собственных коммерческих доходов у всех клубов.

В первую очередь это связано с получением возможности с сезона-2022/2023 привлекать букмекерские компании в качестве партнеров, формированием и разработкой среднесрочных коммерческих стратегий, а также снятием ковидных ограничений.

Другой стратегической задачей остается постепенный отказ клубов КХЛ от бюджетного финансирования.

В сезоне-2023/2024 семь клубов в разных объемах привлекают для покрытия расходов региональные бюджеты. Проводится работа по привлечению компаний спонсоров для замещения такого финансирования.

В целях повышения спортивной конкуренции за счет сближения финансовых возможностей команд с этого сезона был сокращен ряд льгот по потолку заработных плат и после «годовой приостановки» продолжено поднятие минимального размера пола заработных плат.

Это обеспечило не только сближение бюджетов, но и рост совокупного объема расходов всех клубов на оплату труда на 13%, что компенсирует инфляционные и курсовые колебания», – поделились информацией лига.