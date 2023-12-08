Ротенберг о сдвиге сезона КХЛ и серии с Беларусью: «Каждый болельщик хочет прийти на сборную России. Это поднимает всеобщий дух и патриотизм»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что матчи сборной России поднимают всеобщий дух.

Ранее появилась информация, что КХЛ может изменить сроки проведения чемпионата.

Проект изменения структуры календаря подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.

– Если сезон КХЛ сдвинется на май, получается, сборная России не сможет провести серию с белорусами?

– Это надо все детально прорабатывать, обсуждая со всеми клубами.

Конечно, для сборной России важно играть. Очень важно, чтобы в регионах наши болельщики видели свою сборную.

Это необходимость для всех, чтобы в каждом городе болельщик мог увидеть свою национальную команду.

Это поднимает всеобщий дух, тут и патриотизм каждого. На сборную хочет прийти каждый болельщик. Это крайне важно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

35 комментариев
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Вы мне даже если доплатите, я не пойду на такой матч)
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Если вы все везде трубите о необходимости поднимать патриатизм, то что получается, он низкий что ли?
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как же этот "патриот" задолбал уже!!!Не нужен нам этот матч!!!
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Я болельщик с 1979 года, но на такую сборную смотреть не хочу. Какой на хрен дух и патриотизм? Твою физиономию видеть не хочется, не то что болеть за тебя.
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Ни один болельщик нормальный клубов КХЛ не ходит на матчи сборной сейчас. Там только Кузьмичи, которые не знают игроков, но покричать и поболеть за Россию считают своим долгом и проявлением патриотизма. У истинного любителя хоккея никакого интереса матчи с Казахстаном и Беларусью не вызовут, а если главный тренер Ротенберг, то это вообще повод к бойкоту
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Главные патриоты РФ с гражданством Финляндии и Великобритании, а в Госдуме патриотка с гражданством США
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Я вот лично совсем не хочу смотреть игры сборной СКА + кто понравился Ротенбергу со сборной ВХЛ по версии Ротенберга . Да и игры с казахами и белорусами мне не интересны , я их вижу и так в ПО. Барыс не интересен , Динамо Минск и с легами ни чего особенного. Рутина. Отдыхаем.
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Я лучше нормальный ПО посмотрю,чем клоунаду имени Ротенберга
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А ещё патриотизм поднимет недвижимость за бугром и счёт в швейцарском банке.
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Астрологи объявили год Ротенберга. Нужно больше пафоса
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Как вы достали. Говорите Родина, Патриотизм и прочие лозунги, когда вам это удобно и по методичке, как раз перед выборами.
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Рома , что ты здесь плачешь ? Мы болельщики не попенгаген , сходи к папе , дяде - кароче решай в ,,семье"
Можешь обратится к финскому корешу родаков, дяде Гене Тимченко , сам ты видать молод ещо напрямую к
К лучшему другу российских физкультурников ,’главному хоккеисту страны обращаться ..
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Согласен с Романом Борисовичем, ведь все хотят увидеть в работе ЛУЧШЕГО тренера в истории хоккея!!! Противостоянием с белорусами будут восхищаться куда сильнее, чем Суперсерией с Канадой
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Боже мой! Как мы переживëм отсутствие серии, где Ротенберг будет главный😢! Надеюсь что-нибудь придумают, чтобы мы не пропустили это пиршество хоккея! 👌
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Лев Толстой, классик, еще говорил об убогости патриотизма. Панасенков совершенно верно сейчас предлагает за данное определение ввести уголовную ответственность. Но для тех, кто у кормушки сейчас - это золотое слово. Так сказать хлеб для них
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Нормальный болельщик на Ротенберга смотреть не пойдет.
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Ну и традиционно про йозика...
Просто иди ***
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Уберите эту новость,не бесите народ.
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Каждый абзац начинается с «это». Пахнет дешевыми лозунгами и наигранной патриотичной речью
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Ответ Vadim Bondaruk
Если вы все везде трубите о необходимости поднимать патриатизм, то что получается, он низкий что ли?
Вопрос, на который вы никогда не получите ответа
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Было бы эпично для Йозе вывести комментарии со спортс на медиа куб арены, где нибудь на выезде.
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Так можно совместить: СКА снимается с турнира, объявляется победителем, становится сборной25 и ездит в апреле-мае по городам, играя суперсерию с КНДР, Китаем, сборной африканских стран... А остальные клубы пускай нормально играют плей-офф за звание вице-чемпиона. Конечно не так интересно как сборная, но мы потерпим.
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Я коротко *** ** *** со своим патриотизмом !
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Ломоть
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"патриотизм каждого"-кто этот "каждый"❓🤔с гражданствами Финляндии и Великобритании таких патриотов на России по пальцам пересчитать можно
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про патриотизм,Россию говорит мажорик с минимум двойным гражданством?Хааа,ну да,ну да
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Какой патриоттчный ФИНН нам вещает!!!
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Ответ Мадина Уйгурова
Ни один болельщик нормальный клубов КХЛ не ходит на матчи сборной сейчас. Там только Кузьмичи, которые не знают игроков, но покричать и поболеть за Россию считают своим долгом и проявлением патриотизма. У истинного любителя хоккея никакого интереса матчи с Казахстаном и Беларусью не вызовут, а если главный тренер Ротенберг, то это вообще повод к бойкоту
Ротенберг исключительно на аудиторию кузьмичей и работает. В отрыве от МЧМ, ЧМ и ОИ, сборная России по хоккею вообще не имеет смысла, поэтому надо создать искусственную суперсерию и собрать одноразовых болельщиков, которые о хоккее рассуждают таким же штампами про "красную машину" и "советское наследие", как Ротен.
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Не хочет!
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Продолжаю собирать анамнез Йозе Марино .
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