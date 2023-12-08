Ротенберг о сдвиге сезона КХЛ и серии с Беларусью: «Каждый болельщик хочет прийти на сборную России. Это поднимает всеобщий дух и патриотизм»
Роман Ротенберг заявил, что матчи сборной России поднимают всеобщий дух.
Ранее появилась информация, что КХЛ может изменить сроки проведения чемпионата.
Проект изменения структуры календаря подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.
– Если сезон КХЛ сдвинется на май, получается, сборная России не сможет провести серию с белорусами?
– Это надо все детально прорабатывать, обсуждая со всеми клубами.
Конечно, для сборной России важно играть. Очень важно, чтобы в регионах наши болельщики видели свою сборную.
Это необходимость для всех, чтобы в каждом городе болельщик мог увидеть свою национальную команду.
Это поднимает всеобщий дух, тут и патриотизм каждого. На сборную хочет прийти каждый болельщик. Это крайне важно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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