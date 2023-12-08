Кудашов о победе над «Северсталью»: «15-я игра «Динамо» на выезде из 18 последних — было тяжело найти эмоции. Ребята справились и достали из себя все необходимое»

Теги Северсталь Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов оценил победу над «Северсталью» (2:1 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Сегодня очень важно было выиграть, чтобы уйти на перерыв в хорошем настроении. Это 15-я игра на выезде из 18 последних — ребятам было тяжело найти эмоции, много матчей провели вне дома. Молодцы, справились и достали из себя все необходимое.

У нас с «Северсталью» уже были счета 0:0, 1:1 и 2:2 — в следующей игре, видимо, будет 3:3 (улыбается). Получилась очередная упорная встреча с хорошим соперником — рад, что выиграли.

— В третьем периоде у «Северстали» было больше бросков в створ. С каким настроением изначально выходили на этот отрезок?

— Мы должны были с праздничным настроением выиграть сегодняшнюю игру.

— Насколько велика заслуга Максима Моторыгина в сегодняшней победе?

— В любой победе есть заслуга всей команды, я об этом неоднократно говорил. Когда у кого-то что-то не получается — это так же работает. Сегодняшняя игра — не исключение, – сказал главный тренер московского «Динамо».

3 комментария
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Моторыгин - молодец. Он лучший вратарь в Динамо, который спас вчера команду от поражения.
Желаю ему дальнейших успехов и без травм.
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