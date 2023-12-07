Лабейт может перейти в «Металлург» из «Барыса». Команда освободила легионерскую вакансию, расторгнув договор с Деа

Теги Металлург Мг возможные переходы КХЛ Барыс Джозеф Лабейт Sports.ru - Казахстан Хоккей

Джозеф Лабейт интересен «Металлургу».

Магнитогорский клуб проявляет интерес к 30-летнему американскому нападающему «Барыса», сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Металлург» ранее получил возможность подписать легионера, расторгнув соглашение с форвардом Жан-Себастьяном Деа.

В нынешнем сезоне Лабейт провел 33 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности «минус 11».

3 комментария
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Ну не знаю, начинал сильно потом скис,хотя в Барысе многие так скисли к середине сезона
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Ответ Фёдор Кузнецов
Ну не знаю, начинал сильно потом скис,хотя в Барысе многие так скисли к середине сезона
Так его потом начали пихать по разным тройкам с бездарными местными, с Оберегом и Барбером был хорош.
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