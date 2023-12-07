Лабейт может перейти в «Металлург» из «Барыса». Команда освободила легионерскую вакансию, расторгнув договор с Деа

Джозеф Лабейт интересен «Металлургу».

Магнитогорский клуб проявляет интерес к 30-летнему американскому нападающему « », сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

« » ранее получил возможность подписать легионера, расторгнув соглашение с форвардом Жан-Себастьяном Деа.

В нынешнем сезоне провел 33 матча в Фонбет чемпионате и набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности «минус 11».