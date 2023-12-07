Ковалев о 8:7 с «Динамо»: «Всегда интереснее смотреть больше голов. Разве плохо, когда у тебя такая результативная атака? «Спартак» хорошо разыгрывал – такой хоккей приятно видеть!»

Теги Спартак Алексей Ковалев КХЛ Динамо Матч ТВ Хоккей

Алексей Ковалев высказался о результативной игре «Спартака».

5 декабря красно-белые одержали победу над «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (8:7 ОТ). 

– Что за матч такой мы увидели? «Спартак» победил «Динамо» со счетом 8:7 в овертайме. На что это было похоже?

– Так «Питтсбург» при мне выступал. Пропускали много, но забивали все равно больше. А тут вся игра сложилась из ошибок. Обе команды хорошо реализовывали свои моменты, наказывая соперника за оплошности. И тут просто кто больше нащелкает голов. Поэтому и дошло дело до овертайма, а там забили мы. Такие матчи бывают. Главное, что все качнулось в итоге в нашу сторону.

– Вы как тренер «Спартака» по нападающим больше любите счет 8:7 или 1:0?

– Всегда интереснее смотреть больше голов. Из этого можно сделать больше выводов. Разве плохо, когда у тебя такая результативная атака? Да, нежелательно столько пропускать. С другой стороны, мы забивали не случайные голы. Мы их разыгрывали хорошо, над чем работаем постоянно. Такой хоккей приятно видеть! – сказал Ковалев

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