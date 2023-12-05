Кучеров повторил рекорд «Тампы» по числу игр подряд с ассистами – 10
Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по числу игр подряд с ассистами.
Российский форвард отметился голевыми пасами в 10 матчах подряд.
Кучеров, таким образом, повторил рекорд «Тампы». Ранее ассисты в 10 играх подряд удавалось сделать Брэду Ричардсу и Мартенe Сен-Луи.
А вообще Кучу под силу все рекорды (кроме голевых) переписать в Тампе.
Там каких-то нереальных цифр нет, франшиза молодая и не особо звездная была до недавнего времени.