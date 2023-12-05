Кучеров повторил рекорд «Тампы» по числу игр подряд с ассистами – 10

Теги Тампа-Бэй Брэд Ричардс Мартен Сен-Луи НХЛ рекорды Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по числу игр подряд с ассистами.

Российский форвард отметился голевыми пасами в 10 матчах подряд.

Кучеров, таким образом, повторил рекорд «Тампы». Ранее ассисты в 10 играх подряд удавалось сделать Брэду Ричардсу и Мартенe Сен-Луи.

5 комментариев
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МартенУ Сен-Луи, поправьте.

А вообще Кучу под силу все рекорды (кроме голевых) переписать в Тампе.
Там каких-то нереальных цифр нет, франшиза молодая и не особо звездная была до недавнего времени.
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Дразайтля почти обогнал . Следующий Маккиннон (790) , у Кучерова 771 .
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Куч легенда Тампы! 🤟
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Ответ Maasd4m
МартенУ Сен-Луи, поправьте. А вообще Кучу под силу все рекорды (кроме голевых) переписать в Тампе. Там каких-то нереальных цифр нет, франшиза молодая и не особо звездная была до недавнего времени.
"Голов" вы имели ввиду?)
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Ответ ovi1000
Дразайтля почти обогнал . Следующий Маккиннон (790) , у Кучерова 771 .
Написано так, как будто драйзатль с маккинонном уже на пенсии)
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