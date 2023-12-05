Броссуа с 42 сэйвами против «Каролины», Василевский и Ингрэм с шатаутами – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Аризона НХЛ Андрей Василевский Виннипег Лоран Броссуа Коннор Ингрэм Хоккей

Лоран Броссуа, Андрей Василевский и Коннор Ингрэм – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм с шатаутом в матче против «Вашингтона» (6:0) при 26 отраженных бросках. 

Вторая звезда – вратарь «Тампы» Андрей Василевский с первым в сезоне шатаутом в матче против «Далласа» (4:0) при 25 отраженных бросках. 

Первая звезда – вратарь «Виннипега» Лоран Броссуа, отразивший 42 из 43 бросков в матче против «Каролины» (2:1). 

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