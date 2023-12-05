Броссуа с 42 сэйвами против «Каролины», Василевский и Ингрэм с шатаутами – звезды дня в НХЛ

Лоран Броссуа, Андрей Василевский и Коннор Ингрэм – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Аризоны» с шатаутом в матче против «Вашингтона» (6:0) при 26 отраженных бросках.

Вторая звезда – вратарь « » с первым в сезоне шатаутом в матче против «Далласа» (4:0) при 25 отраженных бросках.

Первая звезда – вратарь « » , отразивший 42 из 43 бросков в матче против «Каролины» (2:1).