Артем Зуб: «В НХЛ тренеры могут с тобой советоваться, когда тебе 18 лет. Мне ближе российский подход, когда к старшим ребятам больше уважения»

Артем Зуб рассказал о взаимоотношениях молодых и опытных игроков в КХЛ и НХЛ.

– В 20 лет вы перешли в СКА. Это был большой стресс – переезд, новая сильная команда?

– Были разговоры, что я перейду в ЦСКА. Но они рассматривали вариант, при котором заберут меня по окончании сезона. А я съездил на Евротур и потом случился переход в СКА. За день до игры с ЦСКА мне позвонили и сказали, что меняют в СКА. Я хорошо воспринял переход. Для меня это был шаг вперед.

– Как адаптировались в команде, где было много звезд: Ковальчук, Дацюк?

– Олег Валерьевич сказал мне сразу: «Тебя взяли за твои качества, ничего не придумывай. Как там играл, так и тут должен играть». Старался выполнять тренерское задание. Первое время, конечно, стеснялся. У меня на адаптацию где-то полгода-год уходит, именно психология. После чемпионатов мира было попроще.

– и вели себя как звезды?

– Мне ближе российский подход, когда к старшим ребятам больше уважения. Понятно, что на льду все равны, но в раздевалке взрослые чаще берут слово. Здесь немного по-другому: в 18 лет тебя могут выбрать в первом раунде драфта, и тренеры уже с тобой могут советоваться что и как делать. Для меня это было необычно.

– В нет такого, что ветераны в привилегированном статусе?

– Вы видите, что я в молодой команде. Наверное, в других командах есть. Если игрок всю карьеру в одном клубе провел, то, конечно, к нему особо отношение есть. Но у нас молодой костяк. Если приходит ветеран, не звездный, то все равно советуются с нашими молодыми лидерами.

– В первый же сезон вы выиграли Кубок Гагарина, через год была победа на Олимпиаде. Такой быстрый успех, большие деньги голову не вскружили?

– Не знаю, как на меня лично это повлияло. Просто было приятно. Я стремился к этому всю жизнь. Надеюсь, у меня победы еще впереди. Мне кажется, звездной болезни у меня никогда не было, все было спокойно, – сказал защитник «Оттавы».