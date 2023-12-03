Где смотреть Чикаго – Вашингтон, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 11 декабря
В понедельник, 11 декабря, сыграют Чикаго и Вашингтон в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «United Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Чикаго – Вашингтон
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.