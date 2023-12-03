Где смотреть Трактор – СКА, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 7 декабря
В четверг, 7 декабря, сыграют Трактор и СКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Трактор им. Валерия Белоусова».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Трактор – СКА
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.