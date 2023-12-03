Где смотреть Металлург Мг – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 5 декабря
Во вторник, 5 декабря, сыграют Металлург Мг и ЦСКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Металлург».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL Prime и сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Металлург Мг – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.