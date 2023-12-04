Андрей Назаров: «Никогда не увидим в отечественном хоккее разноцветных обмотанных клюшек и вызывающих маек. Это абсолютно правильно»

Теги Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров негативно оценил разноцветные клюшки.

«Кстати, ввиду последних событий мы никогда не увидим в отечественном хоккее разноцветных обмотанных клюшек и вызывающих маек.

Это, безусловно, абсолютно правильно», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Андрей Назаров: «На месте гендиректора «СКА-Арены» подал бы заявку в ЮНЕСКО на восьмое чудо света. Покажем миру, что Россия развивается, все замечательно»

6 комментариев
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тебя бы никогда не видеть
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Зато маразматиков и совков насмотримся до тошноты.
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Гомофобия это признак недалекого ума
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Ну почему-же... Отставание лет, эдак, 50. Значит через 50 увидим.
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он не в курсе, что гомофобия это почти верный симптом латентного гомомсексуализма?
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