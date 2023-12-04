Андрей Назаров: «Никогда не увидим в отечественном хоккее разноцветных обмотанных клюшек и вызывающих маек. Это абсолютно правильно»

Андрей Назаров негативно оценил разноцветные клюшки.

«Кстати, ввиду последних событий мы никогда не увидим в отечественном хоккее разноцветных обмотанных клюшек и вызывающих маек.

Это, безусловно, абсолютно правильно», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Андрей Назаров: «На месте гендиректора «СКА-Арены» подал бы заявку в ЮНЕСКО на восьмое чудо света. Покажем миру, что Россия развивается, все замечательно»