Андрей Назаров: «На месте гендиректора «СКА-Арены» подал бы заявку в ЮНЕСКО на восьмое чудо света. Покажем миру, что Россия развивается, все замечательно»

Теги Андрей Назаров Кубок Первого канала КХЛ Дмитрий Сватковский Матч звезд КХЛ Чемпионат.com СКА-Арена Хоккей

Андрей Назаров поделился ожиданиями от Кубка Первого канала и Матча звезд КХЛ.

«С нетерпением жду Матча звезд КХЛ и Кубка Первого канала. Причем сразу по нескольким причинам.

Хочется посмотреть в действии новую «СКА-Арену», на которой устроят шоу наши звезды. Читал репортажи журналистов – впечатляет.

Это самая вместительная арена в мире, поэтому я бы на месте уважаемого олимпийского чемпиона Дмитрия Сватковского (генеральный директор «СКА Арены») подал бы заявку в ЮНЕСКО на восьмое чудо света.

Ну а если серьезно, то Матч звезд КХЛ, а также Кубок Первого канала, который пройдет уже в Ледовом дворце, – отличные спортивные события, настоящие предпраздничные подарки нашим болельщикам.

Мы покажем всему миру, что Россия живет, развивается и все у нас замечательно, а не плохо, как кому-то кажется», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

33 комментария
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Строительство новой арены СКА совсем не говорит о том, что развивается вся Россия. Но у Назарова мозг работает очень примитивно.
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Покажите глубинку России пусть мир посмотрит как мы живем.
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Вбухали кучу денег в новую арену, это ДАЛЕКО не значит что страна развивается и всё хорошо...
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восьмое чудо света у СКА на скамейке стоит. на все руки мастер
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Ответ Melnikov1968
Строительство новой арены СКА совсем не говорит о том, что развивается вся Россия. Но у Назарова мозг работает очень примитивно.
у Назарова мозг работает чтобы как-нибудь лизнуть
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это деньги газпром отнял у народа,в том числе и народа сибири и севера,вместо того чтобы там развивать инфраструктуру терретории,строить дороги,города,развивать туризм и спорт ,вбухивают в свои хотелки,ну а наз как всегда у туалета-надо же подлизнуть
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Опять на работу просится)
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В показухе - наша сила, особенно. когда ее такие типы поддерживают.
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Ответ grek087
Комментарий скрыт
Где хоть одно слово, про то, что я против арены? Вы прочитайте внимательно комментарий. Все-таки есть разница между тем как развивается Россия, и тем что говорит Назаров.
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Денег распилили так при строительстве, что это экономическое чудо света.
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Ответ вован63
Покажите глубинку России пусть мир посмотрит как мы живем.
Нижний Новгород, Омск , Новосибирск , Казань подойдут ? Там тоже новые арены строят или построили. Назаров , конечно, редкий подхалим, но это не умаляет развития городов .
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Грязный наз сам смело может претендовать на восьмое чудо)
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Газпрому было бы логичней вложить деньги в строительство спортивных объектов в Тюмени, Сургуте, Тобольске, Барнауле, Иркутске, Чите...
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Уверен, что там все материалы, вплоть до шурупов, иностранного производства.
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Ответ grek087
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Эти типы из одного городка творят. что хотят, а народ должен еще и в ладошки хлопать по вашему...любому злодеянию...
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Ответ вован63
Покажите глубинку России пусть мир посмотрит как мы живем.
Да и на каких аренах играют Авто и нефтехимик.
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Ответ Stucker
Чего-чего? Всю жизнь в Питере, если что. Социальное такси - это то, которое за неделю бронить надо? Даже моя бабушка блокадница этим не пользуется. Недельки на две костыли возьми в руки и попробуй по городу походить. Ни стыда ни совести писать, что все замечательно. Кем надо быть - хз вообще. В Европе во многих городах типа Вены или Будапешта (видел лично) безбарьерная среда давно для людей, а у нас бывает проблема даже на велике проехать из-за бордюров идиотских. Рассказывать он мне будет.
Какое социальное такси ? В Москве в каждом муниципальном районе свой транспорт и возят нуждающихся бесплатно . Молод ты еще или вообще не в теме. В Питере еще 10 лет назад снег не вывозили. Так это проблема власти на местах . Ты не того человека выбрал чтобы сокрушаться и негодовать. В социалке больше тебя в десятки раз разбираюсь . Не хочу даже спорить со слепцом .
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Ответ Machine Head
Ясно что вы не в России живете . Иначе не писали бы про социалку , благоустройство. Сейчас никто на костылях себя не чувствует ничтожеством . Для малоподвижной группы лиц государством выделены автомобили для социальных служб . Напишите свою страну проживания , я вам напишу в каком Аду вы живете .
Чего-чего? Всю жизнь в Питере, если что. Социальное такси - это то, которое за неделю бронить надо? Даже моя бабушка блокадница этим не пользуется. Недельки на две костыли возьми в руки и попробуй по городу походить. Ни стыда ни совести писать, что все замечательно. Кем надо быть - хз вообще. В Европе во многих городах типа Вены или Будапешта (видел лично) безбарьерная среда давно для людей, а у нас бывает проблема даже на велике проехать из-за бордюров идиотских. Рассказывать он мне будет.
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Ответ Machine Head
Нижний Новгород, Омск , Новосибирск , Казань подойдут ? Там тоже новые арены строят или построили. Назаров , конечно, редкий подхалим, но это не умаляет развития городов .
Наличие новых арен ещё не говорит о развитии города в целом.
Погуляйте в Новосибирске по левому берегу Оби (в районе площади Маркса, например) - там местами просто разгром. Да и в центре стало хуже, чем ещё лет пять назад.
В Омске даже в центре не очень местами, и с транспортом проблемы - на игру сложно доехать из-за пробок, после игры общественный транспорт уже толком не ходит. В Новосибирске хоть метро рядом с ареной скоро откроют...
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Ответ rinat_rin
А также бараки Архангельска, Астрахани, Читы, Прокопьевска, Бийска... Или это не те города?
А где в Астрахани или в Прокопьевске бараки ? В Нижнем толк были засыпушки на 4/8 квартир - не сталось ни одной. Всем людям дали квартиры в новых домах. Территория огромная , не все сразу . Дойдёт очередь и до Бийска . Или вы думаете , что за 30 лет можно полностью советское наследие ХКХ переделать ? Это миллионы км труб переложить на ПВХ, да много чего . Я не специалист по строительству . Но представляю гигантский обьем .
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Ответ Machine Head
Нижний Новгород, Омск , Новосибирск , Казань подойдут ? Там тоже новые арены строят или построили. Назаров , конечно, редкий подхалим, но это не умаляет развития городов .
Строительство арен никакого отношения к развитию городов не имеет. К развитию городов имеет отношение благоустройство, социалка, урбанистика, забота о гражданах - чтобы человек на костылях не чувствовал себя ничтожеством, чтобы пенсионеры дороги не переходили через подземку, чтобы дегенераты на автомобилях в центре не ездили под 80+ и т.д. и т.п.
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Ответ вован63
Покажите глубинку России пусть мир посмотрит как мы живем.
зачем глубинку? в районную поликлинику в Питере сходить можно, по больницам пройтись. Вполне достаточно.
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Ответ Dragon10
Грязный наз сам смело может претендовать на восьмое чудо)
Ротенберг бы ему этого не простил...
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Ответ Melnikov1968
Прочитайте последний абзац. Это к хоккею относится??? Теперь развитие России только с хоккеем связано. Всегда читаю текст до конца. Если люди не в состоянии нормально формулировать мысли(относится и к спортсу и к Назарову), то это их трудности.
Да, почитайте новость в оригинале (заодно сравните заголовок), там 2 последних абзаца это один, новость исключительно про проведение двух мероприятий.
Точнее не так, там еще в начале абзац про лгбт был, как понимаю спортс его на сладкое оставил.
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Ответ anatol&#8242;
Если читать текст, а не ловко склеенный заголовок, то можно понять, что "живет-развивается" относится к проведению матча звезд и кубка первого канала, а не строительству арены. Так что тут вопрос не к работе мозга Назарова, а как составляются заголовки на спортсе, и как на них реагируют читатели. Поэтому даже интересно, осилили весь текст, или по заголовку писали?
Прочитайте последний абзац. Это к хоккею относится??? Теперь развитие России только с хоккеем связано. Всегда читаю текст до конца. Если люди не в состоянии нормально формулировать мысли(относится и к спортсу и к Назарову), то это их трудности.
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Ответ Melnikov1968
Строительство новой арены СКА совсем не говорит о том, что развивается вся Россия. Но у Назарова мозг работает очень примитивно.
Если читать текст, а не ловко склеенный заголовок, то можно понять, что "живет-развивается" относится к проведению матча звезд и кубка первого канала, а не строительству арены. Так что тут вопрос не к работе мозга Назарова, а как составляются заголовки на спортсе, и как на них реагируют читатели. Поэтому даже интересно, осилили весь текст, или по заголовку писали?
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Ответ IBAH
Ну, а как ему работать, он всю карьеру по голове получал!
Вероятнее всего развиваться, как и всей России:)
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Ответ Melnikov1968
Строительство новой арены СКА совсем не говорит о том, что развивается вся Россия. Но у Назарова мозг работает очень примитивно.
Ну, а как ему работать, он всю карьеру по голове получал!
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Ответ Ковид 07.10.52
Эти типы из одного городка творят. что хотят, а народ должен еще и в ладошки хлопать по вашему...любому злодеянию...
Народ в сплошном кайфе живет. Это реальная картина вещей. Объяснять не буду. Думайте сами. Но я бы гайки подкрутил.
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Лучше подать заявку на внесение Назарова в ЮНЕСКО. То ещё чудо
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