Андрей Назаров: «На месте гендиректора «СКА-Арены» подал бы заявку в ЮНЕСКО на восьмое чудо света. Покажем миру, что Россия развивается, все замечательно»

Андрей Назаров поделился ожиданиями от Кубка Первого канала и Матча звезд КХЛ.

«С нетерпением жду Матча звезд КХЛ и Кубка Первого канала. Причем сразу по нескольким причинам.

Хочется посмотреть в действии новую «СКА-Арену», на которой устроят шоу наши звезды. Читал репортажи журналистов – впечатляет.

Это самая вместительная арена в мире, поэтому я бы на месте уважаемого олимпийского чемпиона Дмитрия Сватковского (генеральный директор «СКА Арены») подал бы заявку в ЮНЕСКО на восьмое чудо света.

Ну а если серьезно, то Матч звезд КХЛ, а также Кубок Первого канала, который пройдет уже в Ледовом дворце, – отличные спортивные события, настоящие предпраздничные подарки нашим болельщикам.

Мы покажем всему миру, что Россия живет, развивается и все у нас замечательно, а не плохо, как кому-то кажется», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.