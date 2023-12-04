Андрей Назаров: «На месте гендиректора «СКА-Арены» подал бы заявку в ЮНЕСКО на восьмое чудо света. Покажем миру, что Россия развивается, все замечательно»
Андрей Назаров поделился ожиданиями от Кубка Первого канала и Матча звезд КХЛ.
«С нетерпением жду Матча звезд КХЛ и Кубка Первого канала. Причем сразу по нескольким причинам.
Хочется посмотреть в действии новую «СКА-Арену», на которой устроят шоу наши звезды. Читал репортажи журналистов – впечатляет.
Это самая вместительная арена в мире, поэтому я бы на месте уважаемого олимпийского чемпиона Дмитрия Сватковского (генеральный директор «СКА Арены») подал бы заявку в ЮНЕСКО на восьмое чудо света.
Ну а если серьезно, то Матч звезд КХЛ, а также Кубок Первого канала, который пройдет уже в Ледовом дворце, – отличные спортивные события, настоящие предпраздничные подарки нашим болельщикам.
Мы покажем всему миру, что Россия живет, развивается и все у нас замечательно, а не плохо, как кому-то кажется», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
Погуляйте в Новосибирске по левому берегу Оби (в районе площади Маркса, например) - там местами просто разгром. Да и в центре стало хуже, чем ещё лет пять назад.
В Омске даже в центре не очень местами, и с транспортом проблемы - на игру сложно доехать из-за пробок, после игры общественный транспорт уже толком не ходит. В Новосибирске хоть метро рядом с ареной скоро откроют...
Точнее не так, там еще в начале абзац про лгбт был, как понимаю спортс его на сладкое оставил.