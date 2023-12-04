Александр Кожевников: «Слежу за Задоровым – не за пересказом баек от CNN. Его футболят в НХЛ – Овечкина, Федорова, Ковальчука ценили, за два мешка шайб не меняли»

Александр Кожевников оценил переход Никиты Задорова в «Ванкувер».

Российский хоккеист был обменян из «Калгари» в «Кэнакс».

– С интересом слежу за защитником Задоровым. Нет, не за тем, как он пересказывает нам байки от CNN, а за его карьерой. 16-й номер, рост под два метра – ну как за ним не смотреть!

Надеюсь, обмен из «Калгари» в «Ванкувер» направит его в нужную колею. Меньше баек – больше хоккея!

– Удивились обмену?

– Так он сам его просил. Удивляет другое – Задорова футболят всю его карьеру в НХЛ, он постоянно меняет клубы, причем вслед ему каждый раз свистят.

Посмотрите на Овечкина, Федорова, Буре, Фетисова, Касатонова, Ковальчука, Дацюка, других наших звезд НХЛ – их клубы и болельщики ценили, за два мешка шайб не меняли. Есть над чем задуматься.

– «Ванкувер» Задорову подходит?

– Там вбрасывания часто проводит принц Гарри, ребятам будет что обсудить и кого осудить (смеется).

Если же серьезно, то Задорову пора взрослеть. Сколько бы он ни жаловался на «Калгари», на партнеров, но я посмотрел статистику – у него там едва ли не самый большой «минус».

Хоккейная карьера профессионала – очень короткая и чтобы ее продлить, проблемы нужно искать внутри, а не снаружи, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.