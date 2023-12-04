Панарин о «Рейнджерс» после 6:5 с «Сан-Хосе»: «Мы хорошо смотримся. Сможем так играть на протяжении всего сезона, надеюсь»
Артемий Панарин высказался об игре «Рейнджерс» после победы над «Сан-Хосе» (6:5).
Российский форвард клуба из Нью-Йорка забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ.
«У нас сильная команда. Сейчас мы хорошо смотримся.
Надеюсь, что сможем так играть на протяжении всего сезона», – сказал Панарин.
Панарин набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе», став 1-й звездой. У него 15+20 в 23 играх