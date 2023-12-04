Панарин о «Рейнджерс» после 6:5 с «Сан-Хосе»: «Мы хорошо смотримся. Сможем так играть на протяжении всего сезона, надеюсь»

Теги Рейнджерс Сан-Хосе НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин высказался об игре «Рейнджерс» после победы над «Сан-Хосе» (6:5).

Российский форвард клуба из Нью-Йорка забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ

«У нас сильная команда. Сейчас мы хорошо смотримся.

Надеюсь, что сможем так играть на протяжении всего сезона», – сказал Панарин. 

Панарин набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе», став 1-й звездой. У него 15+20 в 23 играх

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1 комментарий
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Под "мы" он имел ввиду себя и свою клюшку)
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