Мика Зибанежад: «Панарин – суперзвезда. Иногда его игра лишает дара речи»
Мика Зибанежад назвал Артемия Панарина суперзвездой.
Российский форвард «Рейнджерс» забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:5).
«Он суперзвезда. Иногда его игра лишает дара речи. Я очень рад, что он в нашей команде», – сказал нападающий клуба из Нью-Йорка.
Панарин набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе», став 1-й звездой. У него 15+20 в 23 играх
Проныра репортёр обязательно спросит про отношение ко всему, что сейчас происходит. И что ему делать? Врать или брать огонь на себя?
Иногда, " Молчание - золото".
Без смехуёчков теперь. По крайней мере в паблике.