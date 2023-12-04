Мика Зибанежад: «Панарин – суперзвезда. Иногда его игра лишает дара речи»

Мика Зибанежад назвал Артемия Панарина суперзвездой.

Российский форвард « » забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:5).

«Он суперзвезда. Иногда его игра лишает дара речи. Я очень рад, что он в нашей команде», – сказал нападающий клуба из Нью-Йорка.

Панарин набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе», став 1-й звездой. У него 15+20 в 23 играх