Мика Зибанежад: «Панарин – суперзвезда. Иногда его игра лишает дара речи»

Теги Рейнджерс Сан-Хосе НХЛ Артемий Панарин Мика Зибанежад Хоккей

Мика Зибанежад назвал Артемия Панарина суперзвездой.

Российский форвард «Рейнджерс» забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:5).

«Он суперзвезда. Иногда его игра лишает дара речи. Я очень рад, что он в нашей команде», – сказал нападающий клуба из Нью-Йорка. 

Панарин набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе», став 1-й звездой. У него 15+20 в 23 играх

5 комментариев
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Ответ Gilonjon862
Почему Панара сам интервью не даёт? Раньше было много весёлых вью с переводчиком или на ломаном английским, а сейчас ни одного видео. Думал звёзды по контракту обязаны общаться с прессой
Правильно делает. Не хочет дерьма хлебать ложками.
Проныра репортёр обязательно спросит про отношение ко всему, что сейчас происходит. И что ему делать? Врать или брать огонь на себя?
Иногда, " Молчание - золото".
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Зимба играет не хуже, просто лентяй жуткий. Ленивее даже Панары..
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Главное чтобы в плейофф в этот раз не растворился
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Ответ Gilonjon862
Почему Панара сам интервью не даёт? Раньше было много весёлых вью с переводчиком или на ломаном английским, а сейчас ни одного видео. Думал звёзды по контракту обязаны общаться с прессой
Он же изменился, перезагрузился этим летом.

Без смехуёчков теперь. По крайней мере в паблике.
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Почему Панара сам интервью не даёт? Раньше было много весёлых вью с переводчиком или на ломаном английским, а сейчас ни одного видео. Думал звёзды по контракту обязаны общаться с прессой
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