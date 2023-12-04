Денисенко набрал 21 очко в 21 матче за фарм «Вегаса». Он делит 8-е место в гонке бомбардиров АХЛ, лидируют Бурк и Станковен из «Техаса»

Григорий Денисенко набрал 21 очко в 21 матче за фарм «Вегаса».

Сегодня 23-летний россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Калгари Рэнглерс» (4:7). Он завершил матч с полезностью «минус 3».

В активе 9 шайб и 12 результативных передач в 21 матче за «Хендерсон». Он является лучшим бомбардиром «Силвер Найтс» и делит 8-е место в гонке бомбардиров лиги с двумя игроками.

Лидируют 2 игрока « » – Логан Станковен (20 лет) и Маврик Бурк (21 год), набравшие по 26 очков в 19 играх.

Отметим, что в составе «Рэнглерс» сегодня первую шайбу в сезоне забросил защитник , набравший 2 (1+1) очка. В активе 21-летнего игрока 4 (1+3) балла в 20 играх.