Денисенко набрал 21 очко в 21 матче за фарм «Вегаса». Он делит 8-е место в гонке бомбардиров АХЛ, лидируют Бурк и Станковен из «Техаса»
Григорий Денисенко набрал 21 очко в 21 матче за фарм «Вегаса».
Сегодня 23-летний россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Калгари Рэнглерс» (4:7). Он завершил матч с полезностью «минус 3».
В активе Денисенко 9 шайб и 12 результативных передач в 21 матче за «Хендерсон». Он является лучшим бомбардиром «Силвер Найтс» и делит 8-е место в гонке бомбардиров лиги с двумя игроками.
Лидируют 2 игрока «Техаса» – Логан Станковен (20 лет) и Маврик Бурк (21 год), набравшие по 26 очков в 19 играх.
Отметим, что в составе «Рэнглерс» сегодня первую шайбу в сезоне забросил защитник Ян Кузнецов, набравший 2 (1+1) очка. В активе 21-летнего игрока 4 (1+3) балла в 20 играх.