Денисенко набрал 9 очков в 8 матчах сезона АХЛ. Он делит лидерство в списке лучших бомбардиров фарм-клуба «Вегаса»

Григорий Денисенко – один из лучших бомбардиров фарм-клуба «Вегаса».

Российский нападающий, выступающий за «Хендерсон», сделал дубль в матче чемпионата АХЛ против «Сан-Диего» (4:2).

также был признан второй звездой игры.

Форвард набрал 9 (4+5) очков в 8 играх текущего сезона .

В списке лучших бомбардиров «Хендерсона» Денисенко делит первое место с Шелдоном Ремпалом, у которого также 9 баллов в активе.