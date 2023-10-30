Денисенко набрал 9 очков в 8 матчах сезона АХЛ. Он делит лидерство в списке лучших бомбардиров фарм-клуба «Вегаса»

Теги НХЛ АХЛ Вегас Григорий Денисенко Хендерсон Хоккей

Григорий Денисенко – один из лучших бомбардиров фарм-клуба «Вегаса».

Российский нападающий, выступающий за «Хендерсон», сделал дубль в матче чемпионата АХЛ против «Сан-Диего» (4:2).

Григорий Денисенко также был признан второй звездой игры.

Форвард набрал 9 (4+5) очков в 8 играх текущего сезона АХЛ.

В списке лучших бомбардиров «Хендерсона» Денисенко делит первое место с Шелдоном Ремпалом, у которого также 9 баллов в активе.

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