Денисенко набрал 9 очков в 8 матчах сезона АХЛ. Он делит лидерство в списке лучших бомбардиров фарм-клуба «Вегаса»
Григорий Денисенко – один из лучших бомбардиров фарм-клуба «Вегаса».
Российский нападающий, выступающий за «Хендерсон», сделал дубль в матче чемпионата АХЛ против «Сан-Диего» (4:2).
Григорий Денисенко также был признан второй звездой игры.
Форвард набрал 9 (4+5) очков в 8 играх текущего сезона АХЛ.
В списке лучших бомбардиров «Хендерсона» Денисенко делит первое место с Шелдоном Ремпалом, у которого также 9 баллов в активе.
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