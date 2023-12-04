Копитар обновил рекорд «Лос-Анджелеса» по числу передач (758), обогнав Дионна
Анже Копитар стал новым рекордсменом «Лос-Анджелеса» по числу передач.
Капитан «Кингс» выступил одним из ассистентов при победной шайбе Куинтона Байфилда в матче с «Колорадо» (4:1).
В активе 36-летнего словенца стало 20 (10+10) очков в 21 матче сезона при полезности «+13».
За карьеру в рамках регулярок – 1161 (403+758) балл в 1313 матчах. По числу результативных передач Копитар вышел на 1-е место в истории клуба, обогнав Марселя Дионна (757 в 921).
По очкам Анже уступает только Дионну (1307 баллов).