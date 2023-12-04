Копитар обновил рекорд «Лос-Анджелеса» по числу передач (758), обогнав Дионна

Теги Колорадо Лос-Анджелес Анже Копитар НХЛ Марсель Дионн Хоккей

Анже Копитар стал новым рекордсменом «Лос-Анджелеса» по числу передач.

Капитан «Кингс» выступил одним из ассистентов при победной шайбе Куинтона Байфилда в матче с «Колорадо» (4:1). 

В активе 36-летнего словенца стало 20 (10+10) очков в 21 матче сезона при полезности «+13». 

За карьеру в рамках регулярок – 1161 (403+758) балл в 1313 матчах. По числу результативных передач Копитар вышел на 1-е место в истории клуба, обогнав Марселя Дионна (757 в 921). 

По очкам Анже уступает только Дионну (1307 баллов). 

2 комментария
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146 очков до Дионна. Продлится года на 3 ещё и станет рекордсменом по очкам.
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да, должен по идее
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