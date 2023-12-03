Козырев о 2:3 от «Барыса»: «Северсталь» должна была решать исход матча в основное время. Но наша безобразная игра в большинстве позволила сопернику выиграть»

Теги Северсталь Андрей Козырев КХЛ Барыс Хоккей

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Барыса».

Клуб из Череповца проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив решающий гол в овертайме (2:3 ОТ). 

– Исход матча мы должны были решать в основное время. Но, увы, наша безобразная игра в большинстве позволила сопернику выиграть.

– Седьмая шайба, пропущенная в большинстве. Как с этим бороться?

– Как бороться? Тем, кто играет, нужно ответственно подходить к игре в этот момент.

– Что помешало развить успех, когда счет был 2:1?

– Нужно было забивать голы дальше. Каждый момент играть до конца, – сказал Козырев. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий