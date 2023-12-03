Козырев о 2:3 от «Барыса»: «Северсталь» должна была решать исход матча в основное время. Но наша безобразная игра в большинстве позволила сопернику выиграть»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Барыса».

Клуб из Череповца проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив решающий гол в овертайме (2:3 ОТ).

– Исход матча мы должны были решать в основное время. Но, увы, наша безобразная игра в большинстве позволила сопернику выиграть.

– Седьмая шайба, пропущенная в большинстве. Как с этим бороться?

– Как бороться? Тем, кто играет, нужно ответственно подходить к игре в этот момент.

– Что помешало развить успех, когда счет был 2:1?

– Нужно было забивать голы дальше. Каждый момент играть до конца, – сказал Козырев.