Хоккеисты МХЛ Колесников, Михалев, Чернышов и Поляков сыграют в Матче звезд КХЛ

Теги Сибирь СКА МХЛ Матч звезд КХЛ Сибирские Снайперы МХК Динамо СКА-1946 Толпар Кубок Вызова МХЛ Динамо Сергей Колесников Игорь Чернышов Владимир Михалев Хоккей

Определились игроки МХЛ, которые примут участие в Матче звезд КХЛ.

Сегодня состоялась игра за Кубок Вызова МХЛ. Сборная Западной конференции одержала победу над командой Востока со счетом 5:3. 

По итогам этой встречи определились игроки, которые примут участие в Фонбет матче Звезд КХЛ-2023. Это нападающий «Толпара» Сергей Колесников, нападающий «Сибирских Снайперов» Владимир Михалев, форвард МХК «Динамо» Игорь Чернышов и нападающий «СКА-1946» Матвей Поляков.

Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 декабря. 

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2 комментария
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Парни молодцы!
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Михалев прям ворвался в КХЛ) интересный парень
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