Хоккеисты МХЛ Колесников, Михалев, Чернышов и Поляков сыграют в Матче звезд КХЛ
Определились игроки МХЛ, которые примут участие в Матче звезд КХЛ.
Сегодня состоялась игра за Кубок Вызова МХЛ. Сборная Западной конференции одержала победу над командой Востока со счетом 5:3.
По итогам этой встречи определились игроки, которые примут участие в Фонбет матче Звезд КХЛ-2023. Это нападающий «Толпара» Сергей Колесников, нападающий «Сибирских Снайперов» Владимир Михалев, форвард МХК «Динамо» Игорь Чернышов и нападающий «СКА-1946» Матвей Поляков.
Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 декабря.