Хоккеисты МХЛ Колесников, Михалев, Чернышов и Поляков сыграют в Матче звезд КХЛ

Определились игроки МХЛ, которые примут участие в Матче звезд КХЛ.

Сегодня состоялась игра за . Сборная Западной конференции одержала победу над командой Востока со счетом 5:3.

По итогам этой встречи определились игроки, которые примут участие в Фонбет матче Звезд КХЛ-2023. Это нападающий « » Сергей Колесников, нападающий «Сибирских Снайперов» , форвард МХК « » Игорь Чернышов и нападающий « » Матвей Поляков.

Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 декабря.