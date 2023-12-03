Сборная Западной конференции обыграла команду Востока в Кубке Вызова МХЛ – 5:3

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Сегодня состоялся матч за Кубок Вызова МХЛ.

Сборная Западной конференции одержала победу над сборной Востока со счетом 5:3. 

После первого периода сборная Восточной конференции вела со счетом 3:2 – форвард «Сибири» и «Сибирских Снайперов» Владимир Михалев забил гол, Сергей Колесников из «Толпара» оформил дубль. Александр Филатьев из «Омских Ястребов» отличился тремя результативными передачами. 

В составе Запада голы забили Игорь Чернышов и Матвей Поляков.

В третьем периоде сборная Западной конференции сравняла счет и вырвала победу – забили Матвей Брынцев, Максим Мальцев и Игорь Чернышов.

«Ощущения самые хорошие, победа добавляет положительных эмоций. Весь Кубок Вызова прошел в прекрасной обстановке и с хорошим настроением.

Рады победе. Доволен игрой всех ребят, включая Эмиля Пьянова. Опыт работы был прекрасным, мы все внесли небольшие коррективы в командную игру, работали абсолютно на равных условиях и говорили то, что думаем. Рад, что ребята услышали нас, скорректировали свою игру в третьем периоде и выиграли», – сказал главный тренер сборной Западной конференции Егор Башкатов.

«Двоякое впечатление. Вроде неплохо играли, но в концовке что-то не получилось. Надо было продолжать действовать активнее, а мы сели в оборону.

На Кубке Вызова собрались лучшие игроки, но, к сожалению, на этот раз мы проиграли. Начало матча было хорошим в командном исполнении. Мы забили хорошие голы в большинстве, но, к сожалению, потом не реализовали два численных преимущества. Парни неплохо сыграли, но на концовку не хватило сил.

На Кубке Вызова была хорошая атмосфера и отличная организация. Нам очень понравилось, ни разу не были в Туле. Видно, как здесь развивается хоккей. Это была домашняя площадка для Запада, поэтому логично, что болельщики больше поддерживали нашего соперника.

Все здорово прошло, нам понравилось. В Челябинске, конечно, было больше эмоций, потому что это была неизведанная обстановка, а тут уже понимал, что меня ждет. Во время первого Кубка Вызова особенно не понимаешь, как и что будет выглядеть, а на второй едешь уже с определенным опытом», – отметил тренер Востока Виталий Черночуб.

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