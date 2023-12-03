«Анахайм» прервал серию из 8 поражений подряд в основное время. Лео Карлссон набрал 1+1 и забил победный буллит в игре с «Колорадо»

Теги Колорадо Анахайм НХЛ Грег Кронин Лео Карлссон Хоккей

«Анахайм» прервал серию из 8 подряд поражений в основное время.

«Дакс» одолели «Колорадо» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. По ходу матча команда Грега Кронина уступала со счетом 0:2 и 1:3. 

Автором победного буллита стал 2-й номер драфта-2023 Лео Карлссон, набравший в матче 1+1. Его признали первой звездой встречи. 

Если бы «Анахайм» сегодня проиграл в основное время, то повторил бы клубный антирекорд по продолжительности такой серии (9 матчей, март-апрель этого года). 

С 20 очками в 24 играх «Дакс» идут на 12-м месте в Западной конференции. 

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