«Анахайм» прервал серию из 8 поражений подряд в основное время. Лео Карлссон набрал 1+1 и забил победный буллит в игре с «Колорадо»

«Анахайм» прервал серию из 8 подряд поражений в основное время.

«Дакс» одолели « » (4:3 Б) в регулярном чемпионате . По ходу матча команда уступала со счетом 0:2 и 1:3.

Автором победного буллита стал 2-й номер драфта-2023 , набравший в матче 1+1. Его признали первой звездой встречи.

Если бы « » сегодня проиграл в основное время, то повторил бы клубный антирекорд по продолжительности такой серии (9 матчей, март-апрель этого года).

С 20 очками в 24 играх «Дакс» идут на 12-м месте в Западной конференции.