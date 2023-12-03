Тарасенко набрал 1-е очко за 5 матчей, сделав передачу. Безголевая серия форварда «Оттавы» достигла 13 игр

Владимир Тарасенко набрал 1-е очко за 5 матчей, сделав передачу.

Форвард «Оттавы» выступил одним из ассистентов при шайбе Дрейка Батерсона в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (2:0).

Он удачно поборолся за шайбу за воротами соперника, начав голевую комбинацию.

В активе россиянина стало 14 (3+11) очков в 19 играх в сезоне. Текущая безголевая серия достигла 13 матчей.

Сегодня Тарасенко (17:51, 2:43 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ, 2 блоками и 2 силовыми приемами.