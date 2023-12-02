Егор Чинахов: «Мне нравится «Коламбус» – я просто хочу играть. Каждый хочет, чтобы тренер доверял»
Егор Чинахов заявил, что ему нравится в «Коламбусе».
Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев сообщил, что игрок хочет уйти из команды.
«Я просто хочу играть. Мне нравится «Коламбус». Нравятся ребята в команде. Нравятся болельщики. Поэтому мне нравится быть здесь.
Каждый хочет, чтобы тренер верил в тебя. Это позволяет лучше чувствовать себя на льду. У меня травма в прошлом сезоне.
На протяжении всего лета я работал, что вернуться. Я вернулся – и снова получил травму. Это немного непросто психологически, но я стараюсь прибавлять с каждым днем.
Мне нравится город, болельщики и партнеры по команде», – сказал Егор Чинахов.