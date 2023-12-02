Разин о детском хоккее: «Вообще нельзя ставить тактику – развитие игрового мышления на первом плане. Дети должны получать удовольствие от игры»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин детский хоккей Хоккей

Андрей Разин считает, что в детском хоккее не нужно тренировать тактику.

«В детском возрасте вообще нельзя ставить какие-то тактические действия. В этом возрасте нужно ставить на первый план игровое мышление, его развивать в первую очередь.

Не надо им заморачивать головы тактическими действиями. Нужно с детьми работать от простоты. Например, чтобы отдал передачу партнеру впереди, отдал-открылся, обучать действиям один в один.

Но если видишь, что можно обыграть за счет передачи, то делать это за счет передачи. Вот такие вот моменты. А рассказывать про тактику в средней зоне детям не надо.

Когда он попадает в команду МХЛ, то там уже тактические действия можно использовать.

Конечно, какую-то базу, например, идти в давление или от обороны действовать – это нужно варьировать, а не одной тактикой только играть. Потому что детей нужно развивать.

На юниорском уровне не нужно строго спрашивать, почему при обороне в своей зоне встал не боком к шайбе, а спиной. За такие действия не стоит ругать. Можно объяснить и показать на видео.

Заставлять, чтобы ребенок, например, выходил на лед и думал, как он будет играть в позиционной обороне – это, грубо говоря, по рукам ему бить. Дети должны получать удовольствие от хоккея и от игры.

На тренировку они должны приходить, зная, что как минимум в конце занятия поиграют, а не все время будут заниматься катанием и отработкой тактических действий», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

1 комментарий
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Не, ну в целом так оно может и есть. Но судя по тому, что советская и в принципе российская школа хокеея давала свои плоды.....то может и ничего криминального, чтобы "давать тактику" с юных лет?
Вроде не оставали от других сборных мира и даже где-то превосходили.

Это я к тому, что не всегда если что-то делаются у нас - это априори неверно и неправильно. Вообще не факт.
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