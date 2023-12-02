Ньюхук пропустит 10-12 недель из-за травмы. Форвард «Монреаля» набрал 13 очков в 23 матчах сезона НХЛ

Теги травмы Монреаль НХЛ Алекс Ньюхук Хоккей

Алекс Ньюхук пропустит 10-12 недель из-за травмы.

«Монреаль» сообщил, что нападающий команды пропустит 10-12 недель из-за повреждения голеностопа.

Алекс Ньюхук провел 23 матча в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (7+6) очков при полезности «минус 4» при среднем игровом времени 16:34.

«Канадиенс» находятся на 14-м месте в таблице Восточной конференции, выиграв 10 из 23 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

1 комментарий
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Очередная травма в Монреале. Как будто продолжение прошлого сезона.
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