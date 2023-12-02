Ньюхук пропустит 10-12 недель из-за травмы. Форвард «Монреаля» набрал 13 очков в 23 матчах сезона НХЛ
Алекс Ньюхук пропустит 10-12 недель из-за травмы.
«Монреаль» сообщил, что нападающий команды пропустит 10-12 недель из-за повреждения голеностопа.
Алекс Ньюхук провел 23 матча в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (7+6) очков при полезности «минус 4» при среднем игровом времени 16:34.
«Канадиенс» находятся на 14-м месте в таблице Восточной конференции, выиграв 10 из 23 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ.