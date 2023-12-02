Шлем Флери с надписью на языке дакота продали за 35 100 долларов на аукционе. Он надевал маску на раскатку, несмотря на запрет НХЛ
Шлем Флери с надписью на языке дакота продали за сумму больше 35 тысяч долларов.
25 ноября вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери надел эту маску, несмотря на запрет НХЛ. Он вышел на раскатку перед игрой с «Колорадо» в «Вечер наследия коренных американцев» в шлеме со специальным дизайном в честь его жены Вероники, которая является зарегистрированным членом племени в Канаде.
Маска была разработана членом индейской общины острова Прейри и художником Коулом Редхорсом Тейлором и вдохновлена традиционными цветочными узорами Дакоты – дань уважения от вратаря по прозвищу «Цветок».
На маске есть надпись на языке дакота: «Mni sota makoce». Ее продали в рамках ежегодного аукциона индейского сообщества за 35 100 долларов.
«Mni sota makoce» означает земля мутных вод или туманных вод», – рассказал Тейлор.
Вырученные средства пойдут на пользу Фонду дикой природы Миннесоты и Семейному центру американских индейцев.
Индейская община острова Прейри сообщила, что также сделает пожертвование, равное вырученной за шлем сумме, в благотворительную организацию, которую выберет Флери.
Фото: twitter.com/NHL_On_TNT