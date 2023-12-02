Шлем Флери с надписью на языке дакота продали за 35 100 долларов на аукционе. Он надевал маску на раскатку, несмотря на запрет НХЛ

Теги Миннесота Марк-Андре Флери НХЛ игровая форма стиль деньги Хоккей

Шлем Флери с надписью на языке дакота продали за сумму больше 35 тысяч долларов.

25 ноября вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери надел эту маску, несмотря на запрет НХЛ. Он вышел на раскатку перед игрой с «Колорадо» в «Вечер наследия коренных американцев» в шлеме со специальным дизайном в честь его жены Вероники, которая является зарегистрированным членом племени в Канаде.

Маска была разработана членом индейской общины острова Прейри и художником Коулом Редхорсом Тейлором и вдохновлена ​​традиционными цветочными узорами Дакоты – дань уважения от вратаря по прозвищу «Цветок».

На маске есть надпись на языке дакота: «Mni sota makoce». Ее продали в рамках ежегодного аукциона индейского сообщества за 35 100 долларов.

«Mni sota makoce» означает земля мутных вод или туманных вод», – рассказал Тейлор.

Вырученные средства пойдут на пользу Фонду дикой природы Миннесоты и Семейному центру американских индейцев.

Индейская община острова Прейри сообщила, что также сделает пожертвование, равное вырученной за шлем сумме, в благотворительную организацию, которую выберет Флери.

Фото: twitter.com/NHL_On_TNT

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4 комментария
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фотку бы хоть приложили
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А штраф то был?
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А цветков то не промах. Некисло так поднял шумиху ради накрутки стоимости лота!
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Сто процентов деньги отправит на помощь Украине и Зеленский их в корман положит .
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