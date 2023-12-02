Юрзинов о Кубке Первого канала: «Сборная звезд ВХЛ станет украшением турнира. Она сработает на весь российский хоккей, даст большой импульс для развития»

Теги Рубин Химик Воскресенск Владимир Юрзинов Кубок Первого канала КХЛ Югра Сборная Китая по хоккею ВХЛ сборная России U25 Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о том, что Китай не сыграет на Кубке Первого канала.

Команда «Звезды и ВХЛ» заменит сборную Китая на турнире.

– Что ждете от Кубка Первого канала-2023?

– Мне посчастливилось работать со сборной нашей страны уже полвека. Декабрьский турнир – это большой и традиционный праздник отечественного хоккея. Из одной столицы кубок этой зимой переедет в другую – Санкт-Петербург. Ажиотаж уже чувствуется!

– Как восприняли новый формат турнира и, в частности, отказ сборной Китая?

– При всем уважении к нашим китайским товарищам, главная на декабрьском кубке – сборная России. Очень хорошо, что в новой схеме она строится вокруг нашей молодежи, это правильный и перспективный кадровый ход.

На мой взгляд, украшением турнира станет сборная звезд ВХЛ. Рад, что идея, о которой мы много говорили, ушла в практическую жизнь. Создание такой сборной – аванс хоккеистам, выступающим во Всероссийской лиге. Сборная ВХЛ сработает на весь российский хоккей, даст ему большой импульс для развития. Ни секунды в этом не сомневаюсь!

– Но ряд журналистов бурчит из-за приглашения такой сборной...

– На мой взгляд, мы недооцениваем вторую по порядку лигу нашего хоккея – ВХЛ. Это никакая не высшая и тем более не вторая лига, а Всероссийская, объединяющая главные исторические центры хоккея страны. Без их развития не будет развития у КХЛ, у всей нашей игры.

Приглашение звезд ВХЛ на уровень национального хоккея откроет эту лигу для массового болельщика. Поверьте, там много мастеров – и много команд, которые точно не потерялись бы и в КХЛ.

Навскидку назову последних обладателей Кубка Петрова – «Югру», Тюмень, Воскресенск. У того же Ханты-Мансийска великолепная молодежная школа – и не случайно «Мамонты Югры» в числе лидеров МХЛ, на равных играют с нашими столицами..

Не сомневаюсь, что Кубок Первого канала откроет нам несколько ярких имен из ВХЛ. И чем больше будет общения между ВХЛ, КХЛ и институтом сборных России, тем лучше будем себя чувствовать после падения «железного занавеса». В том, что он скоро упадет, сомнений нет! – сказал заслуженный тренер СССР, консультант «России 25» и СКА Владимир Юрзинов.

Почему «Россия 25» так называется, если 15 игроков из ее состава старше 25 лет?

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3 комментария
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Еще задолго до того , как отказались играть китайцы о необходимости приглашения сборной ВХЛ писал пользователь sports rus ivan. Это не идея ФХР. И команда называется по версии ХР «Звезды и ВХЛ» , а правильнее было бы , как говорит великий мэтр «Звезды ВХЛ»- красиво и не уничижительно к игрокам ВХЛ . Увидите , они еще нагнут сборную Ротенберга .
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Ура! Вот я думаю, Ротенберг написал текст Юрзинову или ветеран пишет речи "Хлестакову хоккея".
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для обострения процесса можно собрать сборную ночной лиги и в финале женская сборная встречается с Россией25
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