Юрзинов о Кубке Первого канала: «Сборная звезд ВХЛ станет украшением турнира. Она сработает на весь российский хоккей, даст большой импульс для развития»

Владимир Юрзинов высказался о том, что Китай не сыграет на Кубке Первого канала.

Команда «Звезды и ВХЛ» заменит сборную на турнире.

– Что ждете от Кубка Первого канала-2023?

– Мне посчастливилось работать со сборной нашей страны уже полвека. Декабрьский турнир – это большой и традиционный праздник отечественного хоккея. Из одной столицы кубок этой зимой переедет в другую – Санкт-Петербург. Ажиотаж уже чувствуется!

– Как восприняли новый формат турнира и, в частности, отказ сборной Китая?

– При всем уважении к нашим китайским товарищам, главная на декабрьском кубке – сборная России. Очень хорошо, что в новой схеме она строится вокруг нашей молодежи, это правильный и перспективный кадровый ход.

На мой взгляд, украшением турнира станет сборная звезд ВХЛ. Рад, что идея, о которой мы много говорили, ушла в практическую жизнь. Создание такой сборной – аванс хоккеистам, выступающим во Всероссийской лиге. Сборная ВХЛ сработает на весь российский хоккей, даст ему большой импульс для развития. Ни секунды в этом не сомневаюсь!

– Но ряд журналистов бурчит из-за приглашения такой сборной...

– На мой взгляд, мы недооцениваем вторую по порядку лигу нашего хоккея – ВХЛ. Это никакая не высшая и тем более не вторая лига, а Всероссийская, объединяющая главные исторические центры хоккея страны. Без их развития не будет развития у КХЛ, у всей нашей игры.

Приглашение звезд ВХЛ на уровень национального хоккея откроет эту лигу для массового болельщика. Поверьте, там много мастеров – и много команд, которые точно не потерялись бы и в .

Навскидку назову последних обладателей Кубка Петрова – «Югру», Тюмень, Воскресенск. У того же Ханты-Мансийска великолепная молодежная школа – и не случайно «Мамонты Югры» в числе лидеров МХЛ, на равных играют с нашими столицами..

Не сомневаюсь, что Кубок Первого канала откроет нам несколько ярких имен из ВХЛ. И чем больше будет общения между ВХЛ, КХЛ и институтом сборных России, тем лучше будем себя чувствовать после падения «железного занавеса». В том, что он скоро упадет, сомнений нет! – сказал заслуженный тренер СССР, консультант «России 25» и СКА Владимир Юрзинов.

Почему «Россия 25» так называется, если 15 игроков из ее состава старше 25 лет?