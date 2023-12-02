Роман Ротенберг: «У нас много талантов остались в России. Эти ребята – настоящие патриоты, они радуют наших болельщиков»

Роман Ротенберг считает, что много талантливых хоккеистов осталось в России.

СКА одержал волевую победу над «Витязем» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Во второй раз за три матча СКА в третьем периоде играет в три пятерки. На скамейке оказываются одни и те же люди – Рендулич и . Стоит ли снова их ставить в состав?

– Знаете, в овертайме вышел в ситуации «четыре на три» в овертайме и внес свой вклад в победу. Поэтому никаких вопросов здесь нет. Все готовы играть и помогать команде. Бывают ситуации, когда мы используем тех хоккеистов, которые сейчас в огне.

Сегодня те ребята, которые играли, – они были в огне, заслужили своим трудолюбием право выйти на площадку. Все остальные тоже помогают, поддерживают команду. У нас сильный коллектив. В следующем матче – посмотрим. У нас длинная дистанция – все нужны.

Вы знаете, что у нас много травм. Сегодня утром у нас получил повреждение вратарь . Всегда все складывается по-разному. Это не так просто, как кажется со стороны.

Все помогли команде победить. Все играли, но матч так сложился, что нужно было принимать мужские решения, чтобы победить. А следующая игра – это уже новый сценарий.

– Были ли мысли выпустить Михаила Кабата, или игра не так складывалась, чтобы дебютировать?

– Конечно, хотелось дать ему игровое время. Но, думаю, у Кабата все впереди. Он отлично выглядит на тренировках. Это хоккеист, который точно себя проявит и точно поможет нам. Надеемся, что в следующих матчах он выйдет и поможет нам победить.

У нас много талантливых игроков. В День хоккея важно отметить, что у нас много талантов, которые остались играть в России. Эти ребята – настоящие патриоты, они радуют своим хоккеем наших болельщиков, – сказал тренер .