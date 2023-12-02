Роман Ротенберг: «У нас много талантов остались в России. Эти ребята – настоящие патриоты, они радуют наших болельщиков»

Теги СКА КХЛ Эмиль Галимов Роман Ротенберг Юхан Маттссон Борна Рендулич Михаил Кабат Хоккей

Роман Ротенберг считает, что много талантливых хоккеистов осталось в России.

СКА одержал волевую победу над «Витязем» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Во второй раз за три матча СКА в третьем периоде играет в три пятерки. На скамейке оказываются одни и те же люди – Рендулич и Галимов. Стоит ли снова их ставить в состав? 

– Знаете, Боря Рендулич в овертайме вышел в ситуации «четыре на три» в овертайме и внес свой вклад в победу. Поэтому никаких вопросов здесь нет. Все готовы играть и помогать команде. Бывают ситуации, когда мы используем тех хоккеистов, которые сейчас в огне.

Сегодня те ребята, которые играли, – они были в огне, заслужили своим трудолюбием право выйти на площадку. Все остальные тоже помогают, поддерживают команду. У нас сильный коллектив. В следующем матче – посмотрим. У нас длинная дистанция – все нужны.

Вы знаете, что у нас много травм. Сегодня утром у нас получил повреждение вратарь Юхан Маттссон. Всегда все складывается по-разному. Это не так просто, как кажется со стороны.

Все помогли команде победить. Все играли, но матч так сложился, что нужно было принимать мужские решения, чтобы победить. А следующая игра – это уже новый сценарий.

– Были ли мысли выпустить Михаила Кабата, или игра не так складывалась, чтобы дебютировать?

– Конечно, хотелось дать ему игровое время. Но, думаю, у Кабата все впереди. Он отлично выглядит на тренировках. Это хоккеист, который точно себя проявит и точно поможет нам. Надеемся, что в следующих матчах он выйдет и поможет нам победить.

У нас много талантливых игроков. В День хоккея важно отметить, что у нас много талантов, которые остались играть в России. Эти ребята – настоящие патриоты, они радуют своим хоккеем наших болельщиков, – сказал тренер СКА.

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21 комментарий
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Да когда же он замолчит .😂
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все эти патриоты которые у тебя под крылом только и ждут когда их карманы набьються доверху твоими деньгами чтобы уехать в нормальную, не продажную лигу, чтобы действительно играть
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Блин, Рома, ну денег же у тебя нормас же, пройди курсы какие нибудь чтоль. На хрена отторгаешь потенциально твою аудиторию то? Вот даже если хоккейчик за скобки убрать лохом же вещаешь! Патриотизм вообще не в строкан вписываешь-сильно коряво в общем. И вообще не тебе, фину на салазках, про патриотизм вещать/ упор на него делать. Просто не твой в конце концов конëк, ой, понëк))) В общем Рома, губы не дуй и брови не морщи попусту. Определись с имиджем и соответствуй. Имиджмейкера найми чтоль, толковых сейчас не очень трудно найти с твоими ресурсами. "Иногда лучше жевать чем говорить" прям тебе на раздумье фраза и сильно близко, к тому, что про тебя это станет всегда...Дальше перевернуть это восприятие будет в разы сложнее. Работай над собой. Прям интенсивно работай
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Немного ли слов о патриотизме от человека с тремя гражданствами???
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Ответ ivan555navi
РР говорил, что хорошая игра в СКА поможет Мичкову успешно выступать в НХЛ, если он там окажется. Но, что его цель готовить Мичкова или кого-то для НХЛ, это ни РР, ни один тренер КХЛ не скажет. А если скажет, то будет уволен, так как цель у них должна быть только выигрыш Кубка Гагарина.
Ваня, ты как уж на сковороде вертишься . Там не было никакого если. И я понимаю , почему Йозе переобулся и ты понимаешь . Только у тебя здесь задача другая .
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Ответ Machine Head
Ваня , ты как-будто с луны упал. Я понимаю , что ты недавно появился на спортсе , но о Мичкове Ротенберг много говорил и печатали его цитатах не только здесь . Поищи в интернете.
РР говорил, что хорошая игра в СКА поможет Мичкову успешно выступать в НХЛ, если он там окажется.
Но, что его цель готовить Мичкова или кого-то для НХЛ, это ни РР, ни один тренер КХЛ не скажет. А если скажет, то будет уволен, так как цель у них должна быть только выигрыш Кубка Гагарина.
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Ответ ivan555navi
С чего это в СКА или в другом российском клубе должны готовить игроков для НХЛ? Это голубая мечта у них, что-бы КХЛ была фарм-лигой и занималась подготовкой для них. КХЛ это независимая лига и ей и всем клубам пофиг на НХЛ и на её желания.
Ваня , ты как-будто с луны упал. Я понимаю , что ты недавно появился на спортсе , но о Мичкове Ротенберг много говорил и печатали его цитатах не только здесь . Поищи в интернете.
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Ответ ivan555navi
С чего это в СКА или в другом российском клубе должны готовить игроков для НХЛ? Это голубая мечта у них, что-бы КХЛ была фарм-лигой и занималась подготовкой для них. КХЛ это независимая лига и ей и всем клубам пофиг на НХЛ и на её желания.
лучше играть с ЦСКА 20 матчей в сезоне, чем с этим нытиком
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Ответ ivan555navi
С чего это в СКА или в другом российском клубе должны готовить игроков для НХЛ? Это голубая мечта у них, что-бы КХЛ была фарм-лигой и занималась подготовкой для них. КХЛ это независимая лига и ей и всем клубам пофиг на НХЛ и на её желания.
у нас в КХЛ фарм клубы все кроме ска, кого эти пони захотят, того и выдергивают из любого клуба, лишь бы ребёнок получил новую игрушку, всё для ромочки лишь бы не плакал
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Ответ ivan555navi
косноязычный "тимченко", посмотри значение слова англоязычный
Иван, не помнящий родства, ты что хотел сказать, болезный❓🤔
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Ответ Геннадий Тимченко
откуда такая инфа, англоязычный ivan❓🤔
косноязычный "тимченко", посмотри значение слова англоязычный
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Ответ ivan555navi
деньгами набивают карманы как раз за океаном, потому туда и едут - набить карманы
откуда такая инфа, англоязычный ivan❓🤔
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Новый воспитанник СКА Кабат Миша - начинал в ЦСКА -4 сезона и 6 сезонов в Динамо . Бггг. А где воспитанники СКА?
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Просто у них оформление визы немного затягивается, очереди большие!
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их царицами и Монреаля и соблазняли, но они выбрали СКА и Трактор
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Цинично , конечно. Вы же Мичкова готовили для НХЛ. В прошлом году гордились «мы своими игроками играем» , нет ни одного легионера . В этом году - можно и с легионерами играть. С таким пафосом можно еще неделю рассказывать о победе над бедным Витязем .
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Особенно Федотов в ЦСКА, не смог покинуть страну, ибо хотел радовать болельщиков.... хотя....
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