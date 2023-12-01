Ротенберг о камбэке: «Хоккей – спорт номер один в России по значимости. Это в театре мы знаем, что произойдет с Отелло. В хоккее мы не знаем, что будет в следующей смене»

Роман Роттенберг назвал хоккей спортом номер один в России по значимости.

Главный тренер СКА поделился мыслями после волевой победы над «Витязем» (3:2 ОТ).

– Не было эффекта дежавю с игрой в Балашихе? Она проходила по похожему сценарию.

– В этом и есть прелесть хоккея, спорта. Это в театре мы знаем сценарий. Знаем, что произойдет с Отелло. В хоккее мы никогда не знаем, что произойдет в следующей смене – поэтому все и любят его. Поэтому по значимости хоккей является спортом «номер один» в России.

Не бывает одинаковых матчей – каждая игра разная. В каждой встрече надо находить новые методы, новые идеи. Это и есть работа тренерского штаба – найти ключ к победе совместно с командой. Здесь надо поблагодарить всех ребят – сегодня они вытащили матч на характере.

Вы сами знаете наш график. С какими соперниками мы играли в ноябре – с самыми сильными. Это и хорошо – чем сильнее оппонент, тем лучше для нас. Следующий соперник будет еще сильнее. Каждый матч – это новый вызов для СКА. Поэтому работаем по-нарастающей. В следующей игре будет новый сценарий, – сказал Ротенберг.