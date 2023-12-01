Александр Овечкин забросил 5 шайб в первых 20 матчах в сезоне НХЛ.

Капитан « » набрал 2 (0+2) очка в игре регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:4), продлив безголевую серию до 5 матчей.

В 20 играх 38-летний форвард набрал 14 (5+9) баллов. Текущие результаты по голам и очкам за 20 игр – худшие в карьере Овечкина для такого отрезка.

Ранее меньше всего голов было в сезоне-2011/12 – 7 (в итоге – 38 шайб в 78 играх). Меньше всего очков – в сезонах-2011/12 и 2012/13 (по 16).

Статистика Александра Овечкина после первых 20 игр в сезоне:

2005/06 – 15 шайб, 21 очко;

2006/07 – 13 шайб, 23 очка;

2007/08 – 13 шайб, 22 очка;

2008/09 – 12 шайб, 29 очков;

2009/10 – 18 шайб, 29 очков;

2010/11 – 10 шайб, 25 очков;

2011/12 – 7 шайб, 16 очков;

2012/13 – 8 шайб, 16 очков;

2013/14 – 17 шайб, 24 очка;

2014/15 – 9 шайб, 18 очков;

2015/16 – 11 шайб, 20 очков;

2016/17 – 12 шайб, 17 очков;

2017/18 – 13 шайб, 19 очков;

2018/19 – 15 шайб, 23 очка;

2019/20 – 13 шайб, 23 очка;

2020/21 – 8 шайб, 18 очков;

2021/22 – 15 шайб, 33 очка;

2022/23 – 9 шайб, 17 очков;

2023/24 – 5 шайб, 14 очков.