Овечкин забросил 5 шайб в первых 20 матчах в сезоне НХЛ при 14 очках. Это его худшие результаты на таком отрезке за карьеру
Александр Овечкин забросил 5 шайб в первых 20 матчах в сезоне НХЛ.
Капитан «Вашингтона» набрал 2 (0+2) очка в игре регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:4), продлив безголевую серию до 5 матчей.
В 20 играх 38-летний форвард набрал 14 (5+9) баллов. Текущие результаты по голам и очкам за 20 игр – худшие в карьере Овечкина для такого отрезка.
Ранее меньше всего голов было в сезоне-2011/12 – 7 (в итоге – 38 шайб в 78 играх). Меньше всего очков – в сезонах-2011/12 и 2012/13 (по 16).
Статистика Александра Овечкина после первых 20 игр в сезоне:
2005/06 – 15 шайб, 21 очко;
2006/07 – 13 шайб, 23 очка;
2007/08 – 13 шайб, 22 очка;
2008/09 – 12 шайб, 29 очков;
2009/10 – 18 шайб, 29 очков;
2010/11 – 10 шайб, 25 очков;
2011/12 – 7 шайб, 16 очков;
2012/13 – 8 шайб, 16 очков;
2013/14 – 17 шайб, 24 очка;
2014/15 – 9 шайб, 18 очков;
2015/16 – 11 шайб, 20 очков;
2016/17 – 12 шайб, 17 очков;
2017/18 – 13 шайб, 19 очков;
2018/19 – 15 шайб, 23 очка;
2019/20 – 13 шайб, 23 очка;
2020/21 – 8 шайб, 18 очков;
2021/22 – 15 шайб, 33 очка;
2022/23 – 9 шайб, 17 очков;
2023/24 – 5 шайб, 14 очков.
На контрасте с Павелски (39 лет ) Ови выглядит очень слабо
В межсезонье нужно будет пахать и менять план подготовки . Вес лишний нужно сбрасывать
Это вообще как?!
-Я обосрался
Чему удивляться, что с возрастом результативность падает?
Скорее стоит восхититься, что в прошлом сезоне столько голов забил!
по- моему- это невозможно. поезд ушел.
не зря же например Бержерон закончил в этом году. Федоров в 38 доигрывал последний вменяемый сезон в Вашингтоне, как раз.
В общем, это реализуемо, но надеюсь и прогнозирую, что этого не случится
уже игровое время режут.
да и опомниться вдруг и заняться физухой поздно.