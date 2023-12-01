Овечкин забросил 5 шайб в первых 20 матчах в сезоне НХЛ при 14 очках. Это его худшие результаты на таком отрезке за карьеру

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забросил 5 шайб в первых 20 матчах в сезоне НХЛ.

Капитан «Вашингтона» набрал 2 (0+2) очка в игре регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:4), продлив безголевую серию до 5 матчей. 

В 20 играх 38-летний форвард набрал 14 (5+9) баллов. Текущие результаты по голам и очкам за 20 игр – худшие в карьере Овечкина для такого отрезка.

Ранее меньше всего голов было в сезоне-2011/12 – 7 (в итоге – 38 шайб в 78 играх). Меньше всего очков – в сезонах-2011/12 и 2012/13 (по 16). 

Статистика Александра Овечкина после первых 20 игр в сезоне:

2005/06 – 15 шайб, 21 очко;

2006/07 – 13 шайб, 23 очка;

2007/08 – 13 шайб, 22 очка;

2008/09 – 12 шайб, 29 очков;

2009/10 – 18 шайб, 29 очков;

2010/11 – 10 шайб, 25 очков;

2011/12 – 7 шайб, 16 очков;

2012/13 – 8 шайб, 16 очков;

2013/14 – 17 шайб, 24 очка;

2014/15 – 9 шайб, 18 очков;

2015/16 – 11 шайб, 20 очков;

2016/17 – 12 шайб, 17 очков;

2017/18 – 13 шайб, 19 очков;

2018/19 – 15 шайб, 23 очка;

2019/20 – 13 шайб, 23 очка;

2020/21 – 8 шайб, 18 очков;

2021/22 – 15 шайб, 33 очка;

2022/23 – 9 шайб, 17 очков;

2023/24 – 5 шайб, 14 очков. 

48 комментариев
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Виноват Дух, тут как ни крути. До встречи с ним Овечкин был в порядке.
+54
-6
+48
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Ахахах хоккеист под 40 лет играет менее результативно, чем в 25. Вот это НОВОСТЬ. Тема для обсуждения супер.
+44
-10
+34
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пора на поклон к царю и в депутатское кресло. хватит позориться в "клятой" Америке
+54
-21
+33
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Ответ Joe Biden
Виноват Дух, тут как ни крути. До встречи с ним Овечкин был в порядке.
Дух в запое. Страшно подумать, что с ним будет, когда Ови закончит
+23
-6
+17
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Ответ Большое сердце Неймара
пора на поклон к царю и в депутатское кресло. хватит позориться в "клятой" Америке
К лжецарю с позывным "Васильич", вы хотели сказать? 😉
+17
-2
+15
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Больше макаронов пусть жрёт, такое пузо надо беречь
+17
-5
+12
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Ответ Light Yagami
Леброн пришёл в лигу в 18 лет, уже будучи невероятным атлетом. +, там игровое айкью запредельное. Но, к сожалению, за пределами площадки оказался не менее сомнительным персонажем, чем Овечкин.
Я их сравнил только по спортивному принципу:)
+8
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+8
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Ответ Sanan1908
Если сравнивать Леброна и Овечкина, то у одного почти лучшие показатели в свои 39, а у другого худшие. Один бегает по площадке как сумасшедший, а другой еле двигается.
Леброн пришёл в лигу в 18 лет, уже будучи невероятным атлетом. +, там игровое айкью запредельное. Но, к сожалению, за пределами площадки оказался не менее сомнительным персонажем, чем Овечкин.
+11
-4
+7
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Ответ Maxim Shumov
То ли ещё будет - надо доигрывать львиную долю этого сезона в настолько растренированном состоянии, а потом, если таки пойдёт за рекордом - минимум ещё 2 сезона, а время тут очень сильно играет против него
Согласен
На контрасте с Павелски (39 лет ) Ови выглядит очень слабо
В межсезонье нужно будет пахать и менять план подготовки . Вес лишний нужно сбрасывать
+10
-5
+5
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Ответ Sanan1908
Если сравнивать Леброна и Овечкина, то у одного почти лучшие показатели в свои 39, а у другого худшие. Один бегает по площадке как сумасшедший, а другой еле двигается.
Так и роналду рекорд за рекордом бьёт. Просто одни тренируются, пока другой макароны жрёт и в политику лезет
+6
-1
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глаза у всех есть , все все видят какое это убогое зрелище, кроме считаводов , которые только на табло смотрят но и там ничего
+15
-10
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Ответ Real_v_dushe
Больше макаронов пусть жрёт, такое пузо надо беречь
И майонеза побольше, чтоб зад треснул
+9
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Ответ СержМиранэн
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Беззубый закончился как хоккеист, рекорд Грецки будет вечным, что справедливо, тк коньюктурный (см Путьинтим) чоккер не достоин быть лучшим снайпером НХЛ
+10
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Если сравнивать Леброна и Овечкина, то у одного почти лучшие показатели в свои 39, а у другого худшие. Один бегает по площадке как сумасшедший, а другой еле двигается.
+9
-5
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Там Манта забивал, Уилсон хет-трик делает, да даже Вратарь забивает, а рекордсмен молчит…?!
Это вообще как?!
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-2
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-Саня, что случилось?
-Я обосрался
+8
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7 шайб в 11 году тоже такое. Визуально он играет не хуже чем в прошлые годы. Теже прямые ноги, теже броски из круга, теже минусы полезности. Конечно 40-50 уже не зайдет. Но на 25-30 время есть еще. Но это всё уже давно не то. Да были сезоны феноменальные по статистике, но помниться тот Ови который носился по площадке и крушил всех подряд и по статистике и силовыми. Огонь. Возраст как ни как, но все же)
+3
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Можно еще статистику Гретцки взять. Там разница еще более существенная будет.
Чему удивляться, что с возрастом результативность падает?
Скорее стоит восхититься, что в прошлом сезоне столько голов забил!
+3
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Буду рад ошибиться, но похоже это закат великой карьеры Александра.
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Ответ haymaker
Вообще, совершенно не поздно. Я ему не желаю успехов, но надо понимать, что один только сгон десятка кг превратит его в другого человека. Это можно сделать за пару месяцев в его случае, но не посреди сезона, конечно. Это довольно экстремальный режим и будет сопровождаться упадком сил и энергии. Но силы и энергия тоже быстро вернутся. В общем, это реализуемо, но надеюсь и прогнозирую, что этого не случится
дело вообще в старении. одно дело быть с виду в хорошем состоянии. другое переформатировать организм 39 летнего(столько ему будет к старту следующего сезон) спортсмена так, чтобы он играл на уровне топ- игрока нхл.

по- моему- это невозможно. поезд ушел.
не зря же например Бержерон закончил в этом году. Федоров в 38 доигрывал последний вменяемый сезон в Вашингтоне, как раз.
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Ответ Мікалай Ланец
не будет никаких двух сезонов ещё. уже игровое время режут. да и опомниться вдруг и заняться физухой поздно.
Вообще, совершенно не поздно. Я ему не желаю успехов, но надо понимать, что один только сгон десятка кг превратит его в другого человека. Это можно сделать за пару месяцев в его случае, но не посреди сезона, конечно. Это довольно экстремальный режим и будет сопровождаться упадком сил и энергии. Но силы и энергия тоже быстро вернутся.
В общем, это реализуемо, но надеюсь и прогнозирую, что этого не случится
+4
-2
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Ответ Light Yagami
Леброн пришёл в лигу в 18 лет, уже будучи невероятным атлетом. +, там игровое айкью запредельное. Но, к сожалению, за пределами площадки оказался не менее сомнительным персонажем, чем Овечкин.
Леброн в свое тело миллионы вкладывает, и не пельменей
+2
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Ответ СержМиранэн
Шмурнов, это ты ,ээ ? признайся уже .
сегодня все кто смотрел Шмурновы
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Даже самые упоротые любители Овечкина понимают, что рекорд устоит. Надежд не осталось. Впереди маячит 4звено. Драфт отказов и родное Динамо.
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Ответ Joe Biden
Виноват Дух, тут как ни крути. До встречи с ним Овечкин был в порядке.
Сдухнул?
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завязывай Шура...
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Ну если смотреть по статистике 11/12 года, а почти 12 лет назад, то не так уж неплохо в 2 шайбы разница. Есть надежда что попрет.
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Ответ Maxim Shumov
То ли ещё будет - надо доигрывать львиную долю этого сезона в настолько растренированном состоянии, а потом, если таки пойдёт за рекордом - минимум ещё 2 сезона, а время тут очень сильно играет против него
не будет никаких двух сезонов ещё.
уже игровое время режут.
да и опомниться вдруг и заняться физухой поздно.
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Ответ Мікалай Ланец
не будет никаких двух сезонов ещё. уже игровое время режут. да и опомниться вдруг и заняться физухой поздно.
Да, в этом сезоне физуху уже не сделать - банально из-за матчей и перелетов. Так что - скоро будет совсем печалька
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"Старый стал, ленивый". (с)
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Ответ Мікалай Ланец
дело вообще в старении. одно дело быть с виду в хорошем состоянии. другое переформатировать организм 39 летнего(столько ему будет к старту следующего сезон) спортсмена так, чтобы он играл на уровне топ- игрока нхл. по- моему- это невозможно. поезд ушел. не зря же например Бержерон закончил в этом году. Федоров в 38 доигрывал последний вменяемый сезон в Вашингтоне, как раз.
У всех разное здоровье. У овца за версту видно, что является ограничивающим фактором. Причем, для него это не минус, а плюс. Гораздо хуже, когда всё валится, а ты не знаешь, в чем дело и предпринять ничего не можешь.
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Менять надо тренера,СРОЧНО.
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Для 38-летнего деда 0,7 очка за игру - хороший показатель. А вот по шайбам серьёзный провал для Мега-снайпера. Что-то не то в предсезонной подготовке или организм уже не справляется с интенсивными нагрузками.
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уходить на минимальный контракт в Тампу, там Никитос прокачает Михалыча до рекорда...может и чашку зацепит
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Непобитый рекорд Грецки будет преследовать Овечкина до конца жизни. Не позавидуешь
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Ответ СержМиранэн
Просто скажи честно, тебя выгнали из ПТУ за неуспеваемость и теперь ты ненавидишь всех успешных людей.
Может, тебе скорую вызвать?))
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Ответ личные рекорды это не хоккей
глаза у всех есть , все все видят какое это убогое зрелище, кроме считаводов , которые только на табло смотрят но и там ничего
Шмурнов, это ты ,ээ ? признайся уже .
+1
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Или старость, или травма. Проьлемы с броском говорят о втором
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То ли ещё будет - надо доигрывать львиную долю этого сезона в настолько растренированном состоянии, а потом, если таки пойдёт за рекордом - минимум ещё 2 сезона, а время тут очень сильно играет против него
+5
-5
0
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