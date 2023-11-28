Панарин – 1-й игрок «Рейнджерс» за 35 лет с 30 очками в 20 играх сезона. У него 11+19 на отрезке

Артемий Панарин – 1-й игрок «Рейнджерс» за 35 лет с 30 очками в 20 играх сезона.

Форвард « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с « » (1:5).

На его счету стало 30 (11+19) очков в 20 играх.

Он стал первым игроком, кому удалось набрать 30 очков в сезоне за клуб из Нью-Йорка, сыграв 20 или менее матчей. В сезоне-1988/89 Кэри Уилсон набрал 30 баллов за 18 игр.

Сегодня Панарин (21:15, 2:49 – в большинстве, «минус 2») трижды бросил в створ ворот. Статистика потерь и перехватов – 1:1.