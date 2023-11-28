Панарин – 1-й игрок «Рейнджерс» за 35 лет с 30 очками в 20 играх сезона. У него 11+19 на отрезке

Теги Рейнджерс Баффало НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин – 1-й игрок «Рейнджерс» за 35 лет с 30 очками в 20 играх сезона.

Форвард «Рейнджерс» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (1:5). 

На его счету стало 30 (11+19) очков в 20 играх. 

Он стал первым игроком, кому удалось набрать 30 очков в сезоне за клуб из Нью-Йорка, сыграв 20 или менее матчей. В сезоне-1988/89 Кэри Уилсон набрал 30 баллов за 18 игр. 

Сегодня Панарин (21:15, 2:49 – в большинстве, «минус 2») трижды бросил в створ ворот. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

4 комментария

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Don_Krebs
Феноменальная способность Артемия зацеплять очки даже в провальных для себя и для команды матчах.
+5
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крок 58
Артемий!!
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Ярик01
Притормозил, надо быстро перезагрузиться
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Фокс&#8796;
Толку то. В плове опять никакущий будет..
+2
-2
0
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