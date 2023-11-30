Никитин после игры с «Торпедо»: «Тренер Беличик говорил: «Статистика – для неудачников. Для сильных – счет на табло»

Теги Локомотив Торпедо Игорь Никитин КХЛ Билл Беличик Хоккей

Игорь Никитин процитировал Билла Беличика после игры против «Торпедо».

«Локомотив» уступил со счетом 2:3 по буллитам.

– Могу отметить в игре два момента. Во-первых, отыграли 0:2, проявили характер, молодцы.

Но при этом большинство в овертайме нужно реализовывать. Это компонент, в котором мы должны добавить.

– Почему так получилось, что 47 минут шла одна игра, а потом началась другая? Неужели дело в стычке, после которой захлестнули эмоции?

– Наверное, вы правы. График – непростой. Где-то игра для ребят стала уже рутиной. И им нужна была встряска.

Сейчас их встряхнул чисто мужской фактор, после которого произошел толчок.

– Что для вас лучше как для тренера «Локомотива»: 0:0 в двух первых периодах или сумасшедшая интрига и камбэк в третьем?

– Тренер по американскому футболу Беличик говорил: «Статистика – для неудачников. Для сильных – счет на табло». Поэтому все эти рассуждения – это второстепенно.

Команды же не забивали не потому, что моментов не было. Они были, но вратари здорово играли.

Потом появились новые эмоции после стычки. Предсказуемость – не интересна, болельщики хотят непредсказуемости.

– Два удаления в овертайме, ключевой момент. Это «Локомотив» не дожал соперника или «Торпедо» героически оборонялось?

– Понятно, что они героически оборонялись. Но мы делаем акценты на своей игре, и это то, что нам нужно улучшать.

Неплохо проявили характер, но этого оказалось недостаточно. Нужно подниматься на новую ступень, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

3 комментария
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Олег В.
Хорошее интервью, отличная цитата, ужасное большинство.
Разбазаривают потенциал талантливой команды. Жаль локо-болел - их обкрадывают.
+8
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+7
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REK 66
Сколько можно уже лепетать про игру в большинстве ??? Такое складывается впечатление, что игроки, в частности, защитники, просто боятся бросать по воротам, с их то хвалёными, мощными бросками ! Задрюченные, какие то... , шайбы боятся !!!
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