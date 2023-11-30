Никитин после игры с «Торпедо»: «Тренер Беличик говорил: «Статистика – для неудачников. Для сильных – счет на табло»
Игорь Никитин процитировал Билла Беличика после игры против «Торпедо».
«Локомотив» уступил со счетом 2:3 по буллитам.
– Могу отметить в игре два момента. Во-первых, отыграли 0:2, проявили характер, молодцы.
Но при этом большинство в овертайме нужно реализовывать. Это компонент, в котором мы должны добавить.
– Почему так получилось, что 47 минут шла одна игра, а потом началась другая? Неужели дело в стычке, после которой захлестнули эмоции?
– Наверное, вы правы. График – непростой. Где-то игра для ребят стала уже рутиной. И им нужна была встряска.
Сейчас их встряхнул чисто мужской фактор, после которого произошел толчок.
– Что для вас лучше как для тренера «Локомотива»: 0:0 в двух первых периодах или сумасшедшая интрига и камбэк в третьем?
– Тренер по американскому футболу Беличик говорил: «Статистика – для неудачников. Для сильных – счет на табло». Поэтому все эти рассуждения – это второстепенно.
Команды же не забивали не потому, что моментов не было. Они были, но вратари здорово играли.
Потом появились новые эмоции после стычки. Предсказуемость – не интересна, болельщики хотят непредсказуемости.
– Два удаления в овертайме, ключевой момент. Это «Локомотив» не дожал соперника или «Торпедо» героически оборонялось?
– Понятно, что они героически оборонялись. Но мы делаем акценты на своей игре, и это то, что нам нужно улучшать.
Неплохо проявили характер, но этого оказалось недостаточно. Нужно подниматься на новую ступень, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Разбазаривают потенциал талантливой команды. Жаль локо-болел - их обкрадывают.