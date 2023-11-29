39-летний Павелски – самый возрастной игрок в истории «Далласа» с серией из 7 матчей с очками. У него 5+3 на отрезке

39-летний Джо Павелски набрал очки в 7 играх подряд.

Форвард « » забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата с « » (2:0).

Американец стал самым возрастным игроком в истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») с такой результативной серией.

В сезоне у него 20 (10+10) очков в 20 играх. За карьеру – 1021 (459+562) балл в 1270 матчах.