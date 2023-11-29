39-летний Павелски – самый возрастной игрок в истории «Далласа» с серией из 7 матчей с очками. У него 5+3 на отрезке

Теги Даллас Джо Павелски НХЛ Виннипег Хоккей

39-летний Джо Павелски набрал очки в 7 играх подряд.

Форвард «Далласа» забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:0).

Американец стал самым возрастным игроком в истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») с такой результативной серией. 

В сезоне у него 20 (10+10) очков в 20 играх. За карьеру – 1021 (459+562) балл в 1270 матчах. 

10 комментариев
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Maasd4m
Каждый раз удивляюсь, как Сан Хосе могли его не подписать. Легенда клуба и все еще в прекрасной форме. Погоду бы точно в команде не испортил.
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КеЛеЗ
Супер для своего возраста стата ! Надеюсь и дальше продолжит! Удачи
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joe thornton 19
Ответ Maasd4m
Каждый раз удивляюсь, как Сан Хосе могли его не подписать. Легенда клуба и все еще в прекрасной форме. Погоду бы точно в команде не испортил.
Сан-Хосе спустили все деньги на Э.Кейна и Эрика Карлссона.

Надеюсь, Уилсону до сих пор икается с этих подписаний
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PEGEON
Ответ Maasd4m
Каждый раз удивляюсь, как Сан Хосе могли его не подписать. Легенда клуба и все еще в прекрасной форме. Погоду бы точно в команде не испортил.
Так даже к лучшему! Играет за контендер, а не сливающую команду.
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mithridat
В свои почти 40 имеет статистику лучше чем у Робертсона, находящегося в расцвете сил. Редкий пример игрока который с возрастом становится только лучше, вот и свой лучший сезон по очкам в 37 лет провел.
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Antoniom
Овечкину нужно срочно завести нового друга.
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