39-летний Павелски – самый возрастной игрок в истории «Далласа» с серией из 7 матчей с очками. У него 5+3 на отрезке
39-летний Джо Павелски набрал очки в 7 играх подряд.
Форвард «Далласа» забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:0).
Американец стал самым возрастным игроком в истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») с такой результативной серией.
В сезоне у него 20 (10+10) очков в 20 играх. За карьеру – 1021 (459+562) балл в 1270 матчах.
Надеюсь, Уилсону до сих пор икается с этих подписаний