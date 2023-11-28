Кэйн говорил клубам НХЛ, что должен заслужить место в составе. Форвард не ожидал, что будет играть в 1-м звене и 1-м большинстве. Патрик впечатлен тренером «Детройта»

Теги Детройт НХЛ Патрик Кэйн Дерек Лалонд Хоккей

Патрик Кэйн говорил с клубами НХЛ о мотивации заработать место в составе.

Нападающий принял решение подписать соглашение с «Ред Уингс», находясь в статусе неограниченно свободного агента.

Форвард пропустил часть регулярного чемпионата, поскольку восстанавливался после операции на бедре, которую перенес в межсезонье.

Зарплата Патрика Кэйна по однолетнему контракту с «Детройтом» составит 2,75 миллиона долларов.

Как пишет ESPN, в переговорах с клубами НХЛ хоккеист говорил о понимании того, что «должен заслужить место» в составе. Также он не ожидал, что будет играть в первом звене и первой спецбригаде большинства.

Также отмечается, что Патрик Кэйн впечатлен главным тренером «Детройта» Дереком Лалондом.

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый адовый Крикун
Ответ Febanacci-88
Кейн в прошлом году поиграл с Панариным, в этом - с Дебринкетом 2 партнера, с кем ему максимально комфортно взаимодействовать. Но вообще, удивлен, что он в тот же Вегас не подписался или Колорадо, тем более раз готов этот сезон за небольшие деньги провести. В принципе Кубки у него есть, видимо просто для себя хочет поиграть, с теми, с кем комфортно
Вы вообще представление имеете, как команды подписывают игроков, и что такое потолок зарплат? У Вегаса и Колорадо места нет свободного, 0 долларов под потолком, игроки в ltir сидят, как и у Тампы, кстати, у Вегаса при этом и ростер забит, 23/23
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый адовый Крикун
Ответ Фанат спорта01
мог бы и в Тампу подписаться за 1 млн раз уж в Детройте подписался на такую маленькую сумму. там как раз не хватает правого вингера во второе звено.
В тампу он не мог подписаться ни за 1 млн, ни за минималку, ни за тысячу долларов. Там ровно 0$ под кепкой
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
liberal17
Ответ Febanacci-88
Кейн в прошлом году поиграл с Панариным, в этом - с Дебринкетом 2 партнера, с кем ему максимально комфортно взаимодействовать. Но вообще, удивлен, что он в тот же Вегас не подписался или Колорадо, тем более раз готов этот сезон за небольшие деньги провести. В принципе Кубки у него есть, видимо просто для себя хочет поиграть, с теми, с кем комфортно
Эллиот Фридман писал, что Кейну помимо всего прочего важно было как можно меньше длинных перелетов, поэтому он и выбирал между Детройтом и Баффало в итоге.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
87mores
Ответ Febanacci-88
Кейн в прошлом году поиграл с Панариным, в этом - с Дебринкетом 2 партнера, с кем ему максимально комфортно взаимодействовать. Но вообще, удивлен, что он в тот же Вегас не подписался или Колорадо, тем более раз готов этот сезон за небольшие деньги провести. В принципе Кубки у него есть, видимо просто для себя хочет поиграть, с теми, с кем комфортно
А у «Вегаса» и «Колорадо» есть под кепкой хоть что-то?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Stanislav Orlov
интересно про какое первое звено говорит Патрик, если Дебринкэт доигрался до 2 звена как 5 на 5, так и до второй пары ПП.
Так Кейн говорит - я не ожидаю, что буду играть в первом звене и первой бригаде большинства. Т.е. он трезво оценивает, что это надо заслужить и на это нужно время, и не надо его туда ставить за былые заслуги
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nightingale46
тогда перешел бы в Тампу))
но лично рад приходу именно в "город моторов"! Надеюсь, сумеет помочь выйти команде на новый уровень своим опытом и мастерством.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimash Balatayev
Ответ Фанат спорта01
ну за 800тысяч можно было,условного коепке или Уотсона отправили бы в АХЛ и всё.
Кепке итак катается между АХЛ и НХЛ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
Ответ Самый адовый Крикун
В тампу он не мог подписаться ни за 1 млн, ни за минималку, ни за тысячу долларов. Там ровно 0$ под кепкой
ну за 800тысяч можно было,условного коепке или Уотсона отправили бы в АХЛ и всё.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Ромео
Ответ Владимир Кузнецов
за что боролся, на то и напоролся!))) типичный американец, безусловно один из лучших нападающих современности из США, нарвался на свои же сша))), дай бог им всем нездоровья). Здесь пруд пруди знатоков про потолки клупов))), дай бог всем здоровья)). Факт состоит в следующем: никто не может дать достойную зарплату вполне добротному нападающему), и это не Россия))))
Рыночек порешал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Ромео
Кажется Кейну могли бы и побольше насыпать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Febanacci-88
Ответ Самый адовый Крикун
Вы вообще представление имеете, как команды подписывают игроков, и что такое потолок зарплат? У Вегаса и Колорадо места нет свободного, 0 долларов под потолком, игроки в ltir сидят, как и у Тампы, кстати, у Вегаса при этом и ростер забит, 23/23
Есть такая штука как обмены.
Под Кейна за 2,5 млн можно подсуетиться место найти, это не 11 млн Тавареса, например.
Другое дело если он сам туда не рвался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
87mores
Ответ Febanacci-88
Обмены в помощь Кейн за 2,5 согласился играть, это не 7-8 млн под кепку впихивать
Прям куча желающих взять неликвид ради Кейна. Спихнуть второй раунд (как минимум) ролевика ради года контракта возрастного игрока после операции?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
87mores
Ответ Febanacci-88
Того же Жирара убрать в Ltir (он там лечится от алко или нарко зависимости) вот и место считай было бы, как вариант
Он и так там
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Febanacci-88
Ответ 87mores
А у «Вегаса» и «Колорадо» есть под кепкой хоть что-то?
Того же Жирара убрать в Ltir (он там лечится от алко или нарко зависимости) вот и место считай было бы, как вариант
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Febanacci-88
Ответ 87mores
А у «Вегаса» и «Колорадо» есть под кепкой хоть что-то?
Обмены в помощь
Кейн за 2,5 согласился играть, это не 7-8 млн под кепку впихивать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARAMIS777
Ждём от Патрика результативной игры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Einfach Safari
Ответ liberal17
Эллиот Фридман писал, что Кейну помимо всего прочего важно было как можно меньше длинных перелетов, поэтому он и выбирал между Детройтом и Баффало в итоге.
я был уверен, что с Баффало перейдет, там тоже есть место под кепкой, ну и это его дом родной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DiZ0893
А это будет 2,35 за декабрь-апрель, или с учётом начала сезона за вычетом 2-х месяцев условная 1.5-ка?!🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stanislav Orlov
интересно про какое первое звено говорит Патрик, если Дебринкэт доигрался до 2 звена как 5 на 5, так и до второй пары ПП.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий