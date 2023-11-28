Кэйн говорил клубам НХЛ, что должен заслужить место в составе. Форвард не ожидал, что будет играть в 1-м звене и 1-м большинстве. Патрик впечатлен тренером «Детройта»
Патрик Кэйн говорил с клубами НХЛ о мотивации заработать место в составе.
Нападающий принял решение подписать соглашение с «Ред Уингс», находясь в статусе неограниченно свободного агента.
Форвард пропустил часть регулярного чемпионата, поскольку восстанавливался после операции на бедре, которую перенес в межсезонье.
Зарплата Патрика Кэйна по однолетнему контракту с «Детройтом» составит 2,75 миллиона долларов.
Как пишет ESPN, в переговорах с клубами НХЛ хоккеист говорил о понимании того, что «должен заслужить место» в составе. Также он не ожидал, что будет играть в первом звене и первой спецбригаде большинства.
Также отмечается, что Патрик Кэйн впечатлен главным тренером «Детройта» Дереком Лалондом.
Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.
но лично рад приходу именно в "город моторов"! Надеюсь, сумеет помочь выйти команде на новый уровень своим опытом и мастерством.
Под Кейна за 2,5 млн можно подсуетиться место найти, это не 11 млн Тавареса, например.
Другое дело если он сам туда не рвался.
Кейн за 2,5 согласился играть, это не 7-8 млн под кепку впихивать