Кэйн говорил клубам НХЛ, что должен заслужить место в составе. Форвард не ожидал, что будет играть в 1-м звене и 1-м большинстве. Патрик впечатлен тренером «Детройта»

Патрик Кэйн говорил с клубами НХЛ о мотивации заработать место в составе.

Нападающий принял решение подписать соглашение с «Ред Уингс», находясь в статусе неограниченно свободного агента.

Форвард пропустил часть регулярного чемпионата, поскольку восстанавливался после операции на бедре, которую перенес в межсезонье.

Зарплата Патрика Кэйна по однолетнему контракту с « » составит 2,75 миллиона долларов.

Как пишет ESPN, в переговорах с клубами хоккеист говорил о понимании того, что «должен заслужить место» в составе. Также он не ожидал, что будет играть в первом звене и первой спецбригаде большинства.

Также отмечается, что Патрик Кэйн впечатлен главным тренером «Детройта» Дереком Лалондом.

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.