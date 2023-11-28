Зарплата Патрика Кэйна в «Детройте» – 2,75 млн долларов. Сделка – без бонусов
Названа зарплата Патрика Кэйна в «Детройте».
Нападающий принял решение подписать соглашение с «Ред Уингс», находясь в статусе неограниченно свободного агента.
Форвард пропустил часть регулярного чемпионата, поскольку восстанавливался после операции на бедре, которую перенес в межсезонье.
Сообщается, что зарплата Патрика Кэйна по однолетнему контракту с «Детройтом» составит 2,75 миллиона долларов. В сделке не предусмотрено бонусов.
Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.
В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».
Двадцать игр он уже пропустил и за них деньги не получит. Стало быть. на оставшуюся часть сезона его зарплата 2.080 и то при условии что не поймает дисц. штрафы.
Разумеется, это еще без учета налогов и эскроу.
А вот если бы у него был контракт с начала сезона и он бы был в списке травмированных, тогда бы получил точно.