Зарплата Патрика Кэйна в «Детройте» – 2,75 млн долларов. Сделка – без бонусов

Названа зарплата Патрика Кэйна в «Детройте».

Нападающий принял решение подписать соглашение с «Ред Уингс», находясь в статусе неограниченно свободного агента.

Форвард пропустил часть регулярного чемпионата, поскольку восстанавливался после операции на бедре, которую перенес в межсезонье.

Сообщается, что зарплата по однолетнему контракту с « » составит 2,75 миллиона долларов. В сделке не предусмотрено бонусов.

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.

В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».