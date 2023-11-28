Зарплата Патрика Кэйна в «Детройте» – 2,75 млн долларов. Сделка – без бонусов

Теги Детройт НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Названа зарплата Патрика Кэйна в «Детройте».

Нападающий принял решение подписать соглашение с «Ред Уингс», находясь в статусе неограниченно свободного агента.

Форвард пропустил часть регулярного чемпионата, поскольку восстанавливался после операции на бедре, которую перенес в межсезонье.

Сообщается, что зарплата Патрика Кэйна по однолетнему контракту с «Детройтом» составит 2,75 миллиона долларов. В сделке не предусмотрено бонусов.

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.

В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergio_ua
Зачем писарь слово "средняя", если речь идёт о зарплате по однолетнему контракту?.. Это робот статью писал уже, наверное?
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madr01
Ответ sergio_ua
Зачем писарь слово "средняя", если речь идёт о зарплате по однолетнему контракту?.. Это робот статью писал уже, наверное?
Ну вероятно потому, что он этих денег не увидит, так как четверть сезона уже прошла.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
ну чтож, интересно, будем смотреть
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madr01
Ответ Самый адовый Крикун
По идее увидит, вычитают из з/п бабки только по дисциплинарным причинам.
Зарплата считается за сезон, то есть за 82 игры.
Двадцать игр он уже пропустил и за них деньги не получит. Стало быть. на оставшуюся часть сезона его зарплата 2.080 и то при условии что не поймает дисц. штрафы.
Разумеется, это еще без учета налогов и эскроу.
А вот если бы у него был контракт с начала сезона и он бы был в списке травмированных, тогда бы получил точно.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jarome
Ответ Serge Vendino
Непонятно пока, чего недостает Кейну. Детройт сейчас мало привлекателен и в бытовом плане, и в хоккейном. Неужели думает, что с ним смогут в плове пошуметь?
Мне кажется, что все проще, из тех, кто имел деньги под кепкой прямо сейчас без всяких замутов, Детройт выглядит наиболее внятно, а так, у претендующих на ПО все забито конкретно. Может Ландескуга ждут в этом сезоне, без него у Колорадо было 8 млн
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Seema
Ответ Serge Vendino
Непонятно пока, чего недостает Кейну. Детройт сейчас мало привлекателен и в бытовом плане, и в хоккейном. Неужели думает, что с ним смогут в плове пошуметь?
Может ему недостает одного - игры в хоккей, ведь он навряд ли собирается жить в Детройте, имея однолетний контракт, возможно близость к Чикаго его сподвигла к этому контракту, или то, что крылья идут четвертыми в своей конференции, опережая Торонто, Тампу, Питтсбург и Вашингтон и имеют неплохой шанс выйти в плов
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jarome
Непросто не дорого, а почти бесплатно, даже учитывая, что это 2/3 сезона. RW во второе звено и первую бригаду большинства, это то, чего как раз не достает Крыльям.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stan Giroux
Ну а что, недорого
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый адовый Крикун
Ответ Maluma Amulam
Честно, считаю это дорого. Понимаю что Кейн, но все же последний сезон, максимально скомкан плюс пол года не играл. Надеюсь проявит себя лучше чем в рейнджерах
С учетом того, что у крыльев под кепкой вроде 5 млн оставалось, это дёшево)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PatologoanatoM
Детройт перекроил тройки, кота убрали от Ларкина к Комферу, Перрона двинули в 3ье звено, и пока дает результат , идет вин-стрик. Кейн залетит на право вместо Рассмусена к ДеБринкэту и Комферу? Ну неплохо на бумаге, Комфер отрабатывать назад умеет. Здоровяк Рассмусен в боттом, ломать борты с Костиным на пару. Потянет ли Велено 1ое звено ? Явно в дедлайн нужен еще один хороший опытный вингер под по. В Велено не верится
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Latenight Radio
Ему бонусы и не положены т.к. 35 исполнилось после 1 июня и в лтире он не сидел
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
al77
Ждем февраля и обмена в команду на кубок? видимо хочет четвертый, больше чем деньги.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Миронов
Ответ Serge Vendino
Непонятно пока, чего недостает Кейну. Детройт сейчас мало привлекателен и в бытовом плане, и в хоккейном. Неужели думает, что с ним смогут в плове пошуметь?
брат Дебрикат)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юлия Закаблукова
блин ребят говорите хоть что , есть игроки с которыми связана эпоха клуба , и кейн помимо ттх , это еще эпоха чикаго!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кашкаКа
Если восстанет из пепла, то Тройт многих поклюёт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kolyamba39
Ответ Jarome
Непросто не дорого, а почти бесплатно, даже учитывая, что это 2/3 сезона. RW во второе звено и первую бригаду большинства, это то, чего как раз не достает Крыльям.
я бы лучше в первом звене посмотрел на него вместо Рэймонда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Einfach Safari
Ответ Самый адовый Крикун
С учетом того, что у крыльев под кепкой вроде 5 млн оставалось, это дёшево)
ну если в плоф крылья будут залетать, то особо усилиться не получится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kolyamba39
Ответ Latenight Radio
Ему бонусы и не положены т.к. 35 исполнилось после 1 июня и в лтире он не сидел
о, кстати спасибо, я и не знал что условие про 35 лет идет чтоб до 1 июня исполнилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kolyamba39
Ответ PatologoanatoM
Детройт перекроил тройки, кота убрали от Ларкина к Комферу, Перрона двинули в 3ье звено, и пока дает результат , идет вин-стрик. Кейн залетит на право вместо Рассмусена к ДеБринкэту и Комферу? Ну неплохо на бумаге, Комфер отрабатывать назад умеет. Здоровяк Рассмусен в боттом, ломать борты с Костиным на пару. Потянет ли Велено 1ое звено ? Явно в дедлайн нужен еще один хороший опытный вингер под по. В Велено не верится
да там Кот также и играл с Ларкиным, там чисто на пару матчей убирали, а сейчас вот просто травмировался Дилан, и Комфер в первом звене с Рэймондом и Котом будет судя по тренировкам. ну и кстати на бумаге 3е звено Расмуссен-Велено-Перрон, а второе Бергрен-Копп-Фабри
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий