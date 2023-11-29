НХЛ оштрафовала Макьюэна на две тысячи долларов. Форвард «Оттавы» набросился на Мэттью Ткачака и был удален до конца матча с «Флоридой»
НХЛ оштрафовала Зака Макьюэна.
Инцидент с участием нападающего «Оттавы» произошел в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».
В третьем периоде Зак Макьюэн набросился на форварда «Пантерс» Мэттью Ткачака, который перед этим пытался провести силовой прием против Трэвиса Хэмоника.
В итоге арбитры удалили Макьюэна до конца матча.
Лига штрафовала хоккеиста «Сенаторс» на 2,018,23 тысяч долларов – это максимальный штраф, предусмотренный коллективным соглашением.
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