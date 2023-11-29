НХЛ оштрафовала Макьюэна на две тысячи долларов. Форвард «Оттавы» набросился на Мэттью Ткачака и был удален до конца матча с «Флоридой»

НХЛ оштрафовала Зака Макьюэна.

Инцидент с участием нападающего «Оттавы» произошел в ходе матча регулярного чемпионата против «Флориды».

В третьем периоде набросился на форварда «Пантерс» , который перед этим пытался провести силовой прием против Трэвиса Хэмоника.

В итоге арбитры удалили Макьюэна до конца матча.

Лига штрафовала хоккеиста «Сенаторс» на 2,018,23 тысяч долларов – это максимальный штраф, предусмотренный коллективным соглашением.