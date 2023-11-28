Кудашов о поражении от СКА: «Не понравились действия «Динамо». Говорю об индивидуальных и тактических ошибках при пропущенных голах»
Алексей Кудашов прокомментировал поражение от СКА.
«Динамо» уступило со счетом 3:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Не понравились отдельные действия нашей команды в определенных ситуациях.
Повторяем одни и те же ошибки – иногда прокатывало, а все наши ошибки залетели к нам ворота. Все, что показывали ребятам, пропустили – это расстраивает.
Прежде всего я говорю об индивидуальных и тактических ошибках при пропущенных голах.
Решения в отдельных ситуациях были неправильными – именно поэтому и проиграли.
– Почему после большого штрафа команде снова не удалось вернуться в игру?
– Забить не удалось.
Не нужно забывать и про соперника – они начали искать возможности для контратак и плотно играть в обороне. Не всегда получается, как хочется, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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