Кудашов о поражении от СКА: «Не понравились действия «Динамо». Говорю об индивидуальных и тактических ошибках при пропущенных голах»

Теги СКА Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов прокомментировал поражение от СКА.

«Динамо» уступило со счетом 3:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Не понравились отдельные действия нашей команды в определенных ситуациях.

Повторяем одни и те же ошибки – иногда прокатывало, а все наши ошибки залетели к нам ворота. Все, что показывали ребятам, пропустили – это расстраивает.

Прежде всего я говорю об индивидуальных и тактических ошибках при пропущенных голах.

Решения в отдельных ситуациях были неправильными – именно поэтому и проиграли.

– Почему после большого штрафа команде снова не удалось вернуться в игру?

– Забить не удалось.

Не нужно забывать и про соперника – они начали искать возможности для контратак и плотно играть в обороне. Не всегда получается, как хочется, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

13 комментариев

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Bloodypants
На мой взгляд дать большой штраф было ошибкой судей. Обычный силовой прием, игрок не целился в колено, касание пришлось в бок игрока СКА. Это и убило игру. Шансы были.
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1905vb
Система ошибок не прощает!
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Machine Head
Я рад , что я думаю , как Кудашов . Первые три гола это просто ужас . Никого на пятаке , отскок от борта даже помешать некому - два столба стояли и забили в пустые Второй гол Миронов там показывал свободный прокат вдоль соперника , ну и Готовец что показывал я не понял. Грубейшие ошибки , отсутствие ответственности. Ну и с нулевого угла в ближний угол с лопаты - это было уже конец игры . Тяжело догонять , а потом пропускать. Муранов там куда -то попер в обводку в центре поля на двоих . Да отдай ты - шайба всегда летит быстрее. Перехват - выход два в два - гол.
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1905vb
Ответ Bloodypants
На мой взгляд дать большой штраф было ошибкой судей. Обычный силовой прием, игрок не целился в колено, касание пришлось в бок игрока СКА. Это и убило игру. Шансы были.
Справедливости ради, вместо 5 минут оставили 3 из-за нарушения ЧС, а что мешало использовать неоднократное большинство динамовцам… А тут просто убили…
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Igbin
Ответ Faroe
Кудашова и Коновалова гнать из команды!…все как в прошлом году!….все очень прекрасно идет к вылету в первом раунде!….вратарей нет!….игры нет!….мысли мало мальской не в игре большинства не в игре защитников нет!!!
Почему тогда Динамо лидирует на Западе? Что тогда говорить про другие команды?
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Machine Head
Ответ Vatokatya
Алексей Николаевич, с Коновалом-то че делать? Защитники не могут на себе все тащить. Вратаря бы приобресть )
Защитники сегодня ничего не тащили . Три привоза . Тот же Миронов мог прибавить ногами и выкинуть Толчинского. А вратарская линия у нас это полное дно после Еременко. Тот же Бочаров был на голову сильнее, хоть и пускал бывало бабочки.
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Vatokatya
Алексей Николаевич, с Коновалом-то че делать? Защитники не могут на себе все тащить. Вратаря бы приобресть )
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prus_3
Ах, ошибки, ах, менять-выгонять надо. Вы действительно уверены, что у вас команда супер-мастеров, которые прям близки к идеалу? Ну, тогда затягивайте динамовскую кричалку в духе 2006 года: "Вперед, **людки! Вперед, **пые".
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369
Сегодня слились как по разнарядке. Четко, деловито, без эмоций)
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hfgryje
Ска просто был лучше, всё по делу. Идём дальше.
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Faroe
Ответ Igbin
Почему тогда Динамо лидирует на Западе? Что тогда говорить про другие команды?
Пусть их критикуют свои болельщики….а почему лидируют?….скоро пойдем вниз я в этом уверен….одним составом здесь нечего не выиграешь!
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Вольфсбург
Ответ Machine Head
Защитники сегодня ничего не тащили . Три привоза . Тот же Миронов мог прибавить ногами и выкинуть Толчинского. А вратарская линия у нас это полное дно после Еременко. Тот же Бочаров был на голову сильнее, хоть и пускал бывало бабочки.
Привет. Про Бочарова это ты зря вспомнил. Перекрестились когда его продали, такой же чудо-вратарь был. Не просто так Исаев в Локомотиве основной. Моторыгину надо дать сыграть пять матчей подряд и станет понятно потянет ли Макс. К тому же Кудашёв сказал что особо в таблицу не заглядывает. Ещё пол регулярки, пока не поздно что-то наиграть.
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