Кудашов о поражении от СКА: «Не понравились действия «Динамо». Говорю об индивидуальных и тактических ошибках при пропущенных голах»

Алексей Кудашов прокомментировал поражение от СКА.

«Динамо» уступило со счетом 3:5 в матче Фонбет чемпионата .

– Не понравились отдельные действия нашей команды в определенных ситуациях.

Повторяем одни и те же ошибки – иногда прокатывало, а все наши ошибки залетели к нам ворота. Все, что показывали ребятам, пропустили – это расстраивает.

Прежде всего я говорю об индивидуальных и тактических ошибках при пропущенных голах.

Решения в отдельных ситуациях были неправильными – именно поэтому и проиграли.

– Почему после большого штрафа команде снова не удалось вернуться в игру?

– Забить не удалось.

Не нужно забывать и про соперника – они начали искать возможности для контратак и плотно играть в обороне. Не всегда получается, как хочется, – сказал главный тренер « » .