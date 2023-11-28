Галлан про увольнения тренеров в НХЛ: «Таковы ожидания клубов. 26-27 команд верят, что могут попасть в плей-офф, но это не совсем так»

Жерар Галлан высказался об увольнениях тренеров в НХЛ.

В нынешнем сезоне произошло уже две отставки – « » и « » сменили главных тренеров, уволив Джея Вудкрофта и Дина Эвасона соответственно.

«Таковы ожидания клубов. В лиге 32 команды.

Вероятно, около 26-27 команд из них верят, что могут попасть в плей-офф. Но это не совсем так.

Немногие команды перед сезоном считают, что не выйдут в плей-офф.

Хоккейные люди могут выбрать 4-5 команд, которые не имеют хороших шансов на выход в плей-офф, но все остальные думают, что имеют хороший шанс, если хорошо начнут сезон», – сказал бывший главный тренер «Вегаса» и «Рейнджерс» .