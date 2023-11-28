Галлан про увольнения тренеров в НХЛ: «Таковы ожидания клубов. 26-27 команд верят, что могут попасть в плей-офф, но это не совсем так»
Жерар Галлан высказался об увольнениях тренеров в НХЛ.
В нынешнем сезоне произошло уже две отставки – «Эдмонтон» и «Миннесота» сменили главных тренеров, уволив Джея Вудкрофта и Дина Эвасона соответственно.
«Таковы ожидания клубов. В лиге 32 команды.
Вероятно, около 26-27 команд из них верят, что могут попасть в плей-офф. Но это не совсем так.
Немногие команды перед сезоном считают, что не выйдут в плей-офф.
Хоккейные люди могут выбрать 4-5 команд, которые не имеют хороших шансов на выход в плей-офф, но все остальные думают, что имеют хороший шанс, если хорошо начнут сезон», – сказал бывший главный тренер «Вегаса» и «Рейнджерс» Жерар Галлан.
А кто-то в пицбурге слил чикаго без мотивации и идёт на 2-й пролёт плей-офф подряд и живее всех живых из тренеров
Update: состав и так быстро меняется при любом тренере