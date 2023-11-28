Галлан про увольнения тренеров в НХЛ: «Таковы ожидания клубов. 26-27 команд верят, что могут попасть в плей-офф, но это не совсем так»

Теги Миннесота Эдмонтон Жерар Галлан НХЛ Хоккей

Жерар Галлан высказался об увольнениях тренеров в НХЛ.

В нынешнем сезоне произошло уже две отставки – «Эдмонтон» и «Миннесота» сменили главных тренеров, уволив Джея Вудкрофта и Дина Эвасона соответственно.

«Таковы ожидания клубов. В лиге 32 команды.

Вероятно, около 26-27 команд из них верят, что могут попасть в плей-офф. Но это не совсем так.

Немногие команды перед сезоном считают, что не выйдут в плей-офф.

Хоккейные люди могут выбрать 4-5 команд, которые не имеют хороших шансов на выход в плей-офф, но все остальные думают, что имеют хороший шанс, если хорошо начнут сезон», – сказал бывший главный тренер «Вегаса» и «Рейнджерс» Жерар Галлан.

7 комментариев

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кашкаКа
Ответ vzi
Нетерпеливость в отношении работы тренеров потихоньку пробирается и в Американские лиги. На кону большие бабки. Нет результата - доходы ниже. Доходы ниже - ищи виноватых. А это почти всегда в спорте тренеры. Проще уволить одного тренера, чем сменить полсостава игроков.
Пробирается? Она давно там.)
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Direct free kick
Ждём в Вашингтоне, если лысого из фарма Торонто уволят из столицы
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кашкаКа
Ответ Direct free kick
В сезоне 17/18 0 тренерских отставок за весь сезон только до и после. Сейчас рокировку ну совсем вынужденные
Просто там есть второй фактор - теневые интересы. Далеко не у всех и не всегда стоит задача побеждать. Так зачем увольнять того, кто отлично справляется проигрывая.)
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Direct free kick
Ответ vzi
Нетерпеливость в отношении работы тренеров потихоньку пробирается и в Американские лиги. На кону большие бабки. Нет результата - доходы ниже. Доходы ниже - ищи виноватых. А это почти всегда в спорте тренеры. Проще уволить одного тренера, чем сменить полсостава игроков.
Пустые слова. Галлан слетел от близких врагов из НДД - вот и лишился места.
А кто-то в пицбурге слил чикаго без мотивации и идёт на 2-й пролёт плей-офф подряд и живее всех живых из тренеров
Update: состав и так быстро меняется при любом тренере
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